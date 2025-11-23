Son Mühür / Osman Günden - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İZBAN'ın mali durumu ve işletmesine dair eleştiriler yönelten CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yönelik sert bir açıklama yaparak, Güç'ün veri manipülasyonu yaptığını ve sosyal devlet anlayışını idrak edemediğini öne sürdü. Saygılı, açıklamasında toplu taşımanın ticari bir işletme değil, sosyal devletin bir gereği olduğunu vurgulayarak, "İZBAN ticarethane değil, sosyal devletin gereğidir! Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde toplu taşıma bakkal defteri hesabı ile yönetiliyor? Bu sistemler, yalnızca bilet geliriyle ayakta duran ticari yapılar değildir. Sübvanse edilmesi bir tercih değil, zorunluluktur. Sizin bu mantığınızla ESHOT’u nereye koyacağız? Her yıl milyarlarca lira zarar ediyor ama biz hiçbir zaman bunu siyasete malzeme yapmadık. İzmirli daha uygun ulaşım kullansın diye tüm ESHOT bütçelerine oy birliğiyle destek verdik" dedi

Çağatay Güç, dersinize hiç çalışmamışsınız !

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesindeki ESHOT'u örnek göstererek, her yıl milyarlarca lira zarar eden ESHOT bütçelerine siyaset yapmadan destek verdiklerini belirtti. CHP İl Başkanı Çağatay Güç'ün İZBAN üzerinden yaptığı açıklamalara yanıt veren Saygılı, "Sayın Çağatay Güç, dersinize hiç çalışmamışsınız! Görünen o ki; önünüze konulan verilerin manipülatif bir algı operasyonundan ibaret olduğunu ayırt edemeyecek kadar tecrübe edinemeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden siyasete giriş yaptınız! İZBAN ticarethane değil, sosyal devletin gereğidir! Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde toplu taşıma bakkal defteri hesabı ile yönetiliyor? Bu sistemler, yalnızca bilet geliriyle ayakta duran ticari yapılar değildir. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sübvanse edilmesi bir tercih değil, zorunluluktur. Halka ucuz ulaşım sunmanın bedeli budur. Büyüksehir de çalışmanıza rağmen, bunu idrak edememenize hangi kefeye koysak bilemedik! Sizin bu mantığınızla ESHOT’u nereye koyacağız? Her yıl milyarlarca lira zarar ediyor ama biz hiçbir zaman bunu siyasete malzeme yapmadık. İzmirli daha uygun ulaşım kullansın diye tüm ESHOT bütçelerine oy birliğiyle destek verdik. Büyükşehir bütçesinden milyarlarca TL’lik aktarımı da yine biz onayladık. O yüzden size tavsiyemiz: Önce dersinize çalışın, sonra çıkıp konuşun!" açıklamasında bulundu

Dün sahiplendiğiniz projeye bugün “yönetemiyorum, istemiyorum” demek, sizin zihniyetinizin acziyetinin itirafıdır

İZBAN projesinin geçmişte İzBB tarafından sahiplenilmesine rağmen, bugün eleştirilmesini acziyet olarak değerlendiren Saygılı, "Hafızamızı tazeleyelim; “bu projenin fikir babası da, uygulayıcısı da, anası da babası da İzBB’dir” diye caka satan sizin Belediye Başkanınız değil miydi, ne oldu? Dün sahiplendiğiniz projeye bugün “yönetemiyorum, istemiyorum” demek, sizin zihniyetinizin acziyetinin itirafıdır! İzmir halkına kazandırılan, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bu proje, devletin desteğiyle ayakta durmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hat kirası ve enerji zamlarını enflasyonun altında tutmuş; kiraya %24 artış yaparken enerji birim fiyatına dokunmamıştır. Siz ise kalkmış, sadece bilet geliriyle maliyet kıyaslayıp İzmirliyi kandırmaya çalışıyorsunuz" dedi

Zararın sebebi TCDD değil, personel giderleri ve yönetim

Çağatay Güç'ün maliyet kıyaslamalarını İzmirliyi kandırmaya çalışmak olarak nitelendiren Saygılı, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı" 2025 verileri ortada: İşletme giderlerinin sadece %20’si hat kirasıdır. %60 ise personel giderleridir! Daha iyi anlamanız için söyleyelim, İZBAN gelirinin %113’ü personele gidiyor. Yani kazanılan her 100 TL, maaşları bile ödemeye yetmiyor, üzerine borçlanılınıyor. Batışın sebebi TCDD değil, sizin yönetilemeyen sermaye artışlarına katılmamanız, tren kredi borçlarını ödememenizdir. “Devlet neden kira alıyor?” diye sormak, devlet yönetiminden bihaber olmaktır. Açın 6461 sayılı kanunu okuyun! Her tren geçişi rayı aşındırır, bakım maliyeti doğurur. Tıpkı otoyol ücreti gibi, bakım parasını ödemek zorundasınız. Devletin kendi şirketi TCDD taşımacılık da aynı parayı ödüyor. İZBAN koridorundaki hatların yüzde 70'ini İZBAN, yüzde 30'nu yük anahat ve bölgesel trenler kullanmakta. 2011’de hat ve enerji giderinin payı %71 iken, bugün (2024-2025) bu oran %38-41 bandına gerilemiştir. Devlet payını düşürmüş, siz ise hala algı peşindesiniz. Bir de çıkmış “halk taşıt sübvansiyonunu bakanlık ödesin” diyorsunuz. “Halk taşıt” uygulamasını 2019’da başlatan sizin belediyeniz değil mi? Kendi siyasi şovunuz için başlattığınız uygulama yüzünden bugüne kadar İZBAN'ın kasasına tek bir kuruşun girmediğini en iyi sizin bilmeniz lazım. Kendi vaadinizin faturasını devlete kesmeye çalışmak kurnazlıktır."