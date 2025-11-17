Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara ücretsiz süt desteği sağlayan Süt Kuzusu Projesi kapsamında çalışırken, güvenlik soruşturması gerekçesiyle kadroya alınmadıklarını belirten emekçiler, 7 aydır işsiz bırakıldıkları gerekçesiyle sürdürdükleri direnişte yeni bir açıklama yaptı.

Projede yıllarca görev yapan çalışanlar, projenin yeniden başlamasına rağmen işe iade edilmediklerini vurgulayarak 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 14.00’te Kültürpark 4. Hol önünde bir araya geldi.

“İZMİRLİ ÇOCUKLARA SÜT ULAŞTIRDIK, ŞİMDİ İŞSİZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Basın açıklamasında konuşan emekçiler, uzun yıllar boyunca İzmirli çocuklara süt ulaştırdıklarını ve belediyeyi sahada temsil ettiklerini belirtti. Projeye katıldıkları dönemde tüm evrak, mülakat ve güvenlik soruşturmalarını geçerek işe başladıklarını hatırlatan çalışanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projeyi kendi bünyesine almasının ardından dönemin belediye başkanı Cemil Tugay’ın sözlerine güvenerek İZ Enerji’de görevlendirilecekleri bilgisinin kendilerine verildiğini söyledi.

Kadro süreçlerinde kendilerine Sosyal Hizmet ve Yardımlaşma Şube Müdürlüğü’nde şoför kadrosu tanımlandığını ifade eden emekçiler, buna rağmen aylardır bekletildiklerini dile getirdi.

“KİRALARIMIZ BİRİKTİ, AİLELERİMİZ MAĞDUR OLDU”

Açıklamada, 7 aydır işsiz bırakıldıkları için ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan çalışanlar şunları ifade etti:

Bizlere Sosyal Hizmet ve Yardımlaşma Şube Müdürlüğü’nde şoför kadrosu tanımlanmıştı. Ancak o günden bu güne tam 7 aydır bekletiliyoruz. Bu süreçte kiralarımız birikti, geçim sıkıntısı nedeniyle günlük işlerde çalışmak zorunda kaldık. Sigortasız işlerde çalıştığımız için eşimiz, çocuklarımızın sağlık sorunlarında dahi mağduriyet yaşadık”