Süper Lig’de mücadele eden İzmir ekibi Göztepe’de görev yapan Polonyalı kaleci Mateusz Lis, üçüncü sezonunda sergilediği yüksek form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti. A

vrupa hattını zorlayan sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 12 karşılaşmada yalnızca 6 gol yiyerek ligin en sağlam savunma performanslarından birine imza attı. Galatasaray ile birlikte en az gol yiyen iki takımdan biri konumundaki Göztepe’de öne çıkan isim Lis oldu.

Kritik anlarda sahneye çıktı

28 yaşındaki file bekçisi, özellikle zorlu müsabakalardaki hamleleriyle takımına büyük katkı sundu. Ligin ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanında uzatma dakikalarında Talisca’nın penaltısını başarılı bir refleksle çıkaran Lis, Göztepe’nin sahadan puanla ayrılmasını sağladı.

İzmir’e yeniden dönüş

2021-2022 sezonunda Altay forması giyen deneyimli kaleci, daha sonra Rasmus Ankersen’in başkanlığı döneminde Southampton’a transfer edildi. 2023 yılında Göztepe kadrosuna katılan Lis, ilk sezonunda 1. Lig şampiyonluğuna uzanan ekipte önemli rol oynadı.

İki sezondur Süper Lig’de istikrarlı bir performans ortaya koyan Polonyalı kaleci, bu süreçte takımın en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıktı.