Son Mühür/ Beste Temel - Bornova’nın Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, mahallede titizlikle görev yapan Bornova Belediyesi Temizlik İşleri çalışanlarına teşekkür plaketi verdi. Mahalledeki esnaf ve vatandaşlardan gelen olumlu geri bildirimler üzerine düzenlenen törende, muhtar Kocatepe, temizlik ekiplerinin gayretinin takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Kocatepe, “Bornova Belediyesi temizlik ekipleri mahallemizde büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızdan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ben de Doğanlar Muhtarı olarak bu gayreti onurlandırmak istedim” dedi.

Dayanışma ve motivasyon vurgusu

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rasim Güneyli, muhtarın bu anlamlı davranışının ekip için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Güneyli, “Muhtarımıza bu duyarlı davranışı için teşekkür ediyorum. Bu tür destekler, ekibimizi motive ediyor. Başkanımızın da dediği gibi, gece gündüz demeden Bornova’yı en temiz ilçe yapmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki: “Emeğe saygı, kent kültürünün temelidir”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik personelinin kent yaşamının görünmeyen kahramanları olduğunu vurguladı. Eşki, “Temizlik emekçilerimiz Bornova’nın yaşam kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Muhtarlarımızın bu tür dayanışma örnekleri, bizim ‘Birlikte Bornova’ anlayışımızın en güzel yansımalarıdır. Bornova’yı güzelleştiren sadece projeler değil, dayanışmadır. Emeğe saygı, kent kültürümüzün temelidir” dedi.