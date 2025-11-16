İzmir’in Konak ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT otobüsü seyir halindeyken çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nın Karataş mevkisinde meydana geldi.

121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi–Konak hattında görev yapan 35 DB 6229 plakalı otobüsün motor bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ramazan Y., aracı hızla yolun sağına çekerek yolcuları güvenli şekilde tahliye etti.

İtfaiye kısa sürede müdahale etti

Yolcuların otobüsten uzaklaştırılmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüsün arka kısmında ciddi maddi hasar oluştu.

Sahil Bulvarı bir süre trafiğe kapandı

Yangın sırasında güvenlik amacıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.