Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Destekli İstihdam Ofisi’nin iş koçları eşliğinde Buca Hasanağa Bahçesi’nde konumlanan Meslek Fabrikası Mobil İstihdam Aracında iş başvuruları alındı. Engelli bireyler, iş koçları ve İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi görevlileriyle birebir görüşmeler yaparak çeşitli sektörlerde istihdam edilme şansı yakaladı.

Mobil istihdam aracı sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın başlattığı Mobil İstihdam Aracı projesi, her ay farklı ilçede iş arayanlarla buluşacak. Araçta iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlık ve kariyer danışmanlığı gibi ücretsiz hizmetler sunuluyor. Engelli yurttaşların iş gücüne katılımını hedefleyen uygulama, özellikle otizmli ve zihinsel engelli bireyler için iş koçluğu desteği sağlıyor.

“Adaylara iş imkânı sağlanacak”

Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birim Sorumlusu Didem Eren, “Mobil İstihdam Aracı ile saha uygulamasına başladık. Ön kayıtları alıyoruz, adaylardan belgeleri istiyoruz. Daha sonra Destekli İstihdam Ofisi’nde detaylı mülakatlar yapılarak iş imkânı sağlanacak” dedi.

İş Koçu Büşra Alpayım da, “Engelli kadrosundan işe girecek adaylarımızı kayda alıyoruz. Kariyer analizlerini iş koçlarımız birebir görüşmelerle tamamlayacak. Mobil İstihdam Aracı ile her ay farklı noktalarda engelli yurttaşlarımıza ulaşacağız” diye konuştu.

Ailelerden teşekkür

Başvuru yapan ailelerden Aynur Mutlu, 19 yaşındaki kızı için umutlu olduklarını söyleyerek, “Çocuğumun kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum” dedi. Sultan Mutlu ise iş bulma hayalini dile getirerek, “Ofis ortamında çalışmak, para kazanıp Karşıyaka’dan ev almak istiyorum” sözleriyle duygularını paylaştı.

Uzun süredir iş arayanlara yeni umut

34 yaşındaki Burak Kurt da “20 senedir iş arıyorum. Mobil İstihdam Aracı sayesinde umutlandım. Bizimle çok güzel ilgilendiler” dedi. Engelli bireyler ve aileleri, verilen hizmetten dolayı teşekkür ederek, çalışmanın farklı ilçelerde sürdürülmesini istedi.

Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, Halkapınar’daki merkezinin yanı sıra kariyerimiz.com.tr sitesi üzerinden başvuruları kabul ediyor. Mobil İstihdam Aracı ise bu hizmeti vatandaşın ayağına götürerek haftanın belirli günlerinde farklı ilçelerde konumlanıyor.

Destekli istihdam ofisi örnek oluyor

Türkiye’de ilk kez nöroçeşitli bireylere yönelik kurulan Destekli İstihdam Ofisi, işverenlerle gençleri buluşturarak onlarca kişinin iş hayatına katılmasını sağladı. İş koçları, adaylara başvuru ve işe yerleşme sürecinde destek verirken, çalışma ortamına uyum sağlamaları için de rehberlik ediyor. Ofis, her ay Mobil İstihdam Aracı’yla birlikte sahada yer alarak istihdam ağını genişletiyor.