Son Mühür/ Begüm Mol - Bornova Belediyesi Sanayi Meclisi, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen toplantıda esnaf odaları ve sanayi sitesi temsilcileriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada esnaf sorunlarını ve taleplerini dile getirirken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ruhsatlandırma süreçleri, geri dönüşüm çalışmaları ve hasta çocuklar için destek çağrısında bulundu.

Sanayi temsilcileri sorunlarını paylaştı

Toplantıya Bornova’daki esnaf, sanatkâr ve şoför odaları ile Ayakkabıcılar, Dökümcüler, Kara Nakliyecileri ve Oto Tamircileri gibi sanayi sitelerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili müdürlüklerin yetkilileri de hazır bulundu. Esnaf; asfaltlama, otopark, temizlik, çevre düzenlemesi ve tır parkı ihtiyacı gibi konularda görüşlerini aktardı. Ruhsat harçlarında taksitlendirme ve küçük esnafın ruhsatlandırma sürecinin kolaylaştırılması yönünde talepler iletildi.

“Ruhsatsız işletmelere yaptırım sürecek”

Bornova’da çok sayıda sanayi kuruluşu bulunduğunu hatırlatan Başkan Ömer Eşki, ruhsatlandırmanın önemine dikkat çekti. Eşki, “İşletmelerin ruhsat alabilmesi için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Buna rağmen ruhsat almakta direnen işletmelere yasal yaptırımlar devam edecek. Hem işletmelerin sağlığı hem de Bornova’ya daha iyi hizmet götürebilmemiz için ruhsat şart” dedi.

Işıkent’e geri dönüşüm tesisi

Başkan Eşki, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Işıkkent’te kurulacak 6 bin metrekarelik geri dönüşüm ve bertaraf tesisi hakkında bilgi verdi. Ayakkabıcılar Sitesi’nde pilot uygulamanın başladığını belirten Eşki, “Sanayi atıklarının düzensiz şekilde bırakılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Atıklar Belkahve şirketimiz aracılığıyla toplanacak, lisanslı firmalarca bertaraf edilecek. Daha temiz bir Bornova için elimizi taşın altına koyuyoruz” diye konuştu.

Hasta çocuklar için destek çağrısı

Toplantıda duygusal anlar da yaşandı. SMA hastası Esma Gönültaş ve Abbas Miran bebekler ile DMD hastası Berk Yıldız için yürütülen valilik izinli kampanyalara değinen Başkan Eşki, “Sanayicilerimizden destek istiyorum. Bu çocuklarımızı yaşatalım” ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda bağış kampanyaları hakkında bilgilendirici broşürler katılımcılara dağıtıldı.