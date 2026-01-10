Son Mühür/Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında emeklilere yönelik sosyal destekleri artırarak ekonomik sıkıntılara karşı önemli bir adım attı. Kira ve market yardımları 2 bin 500 TL’ye yükseltilirken, su faturalarındaki indirimli uygulama da sürdürülüyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, emeklilerin ekonomik darboğazdan en çok etkilenen gruplardan biri olduğunu vurguladı.

Emekli Kart ile destek artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda uygulamaya aldığı Emekli Dayanışma Kartı, ihtiyaç sahibi emeklilere kira, market ve su faturası desteği sağlıyor. 2026 itibarıyla kira ve market yardımları aylık 1.000 TL’den 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Su faturalarında ise 0–4 metreküp su tüketimi ücretsiz olacak, kalan tutarın ise yüzde 50’si belediye tarafından karşılanacak.

Başvurular, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bizvarız resmi sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Tugay’dan başvuru çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2026 yılının ilk günlerinde yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik desteğin önemine dikkat çekti. Tugay, “Sıkıntı yaşayan tüm yurttaşlarımıza pek çok alanda yardım ulaştırıyoruz. Ancak emeklilerimizi özel bir konuma koyuyoruz. Geçen yıl Emekli Kart uygulamasıyla binlerce vatandaşımıza toplam 60 milyon TL’yi aşan destek sağladık. Daha fazlasını yapmak için hazırız. Bu hizmetten haberdar olmayan yurttaşlarımız başvursun, kimse kentimizde sıkıntı içinde kalmasın” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllarda binlerce emekliye ulaşıldı

2024 yılında İzmir’de 3 bin 372 emekliye 446 bin 857 TL’lik yardım ulaştırıldı. 2025’te ise kira, market ve su faturası destekleriyle toplamda 1919 emekliye 6 milyon 896 bin TL kira yardımı, 8 bin 427 emekliye 52 milyon 788 bin TL market desteği ve 1.900 emekliye 841 bin 411 TL su faturası yardımı sağlandı. Su faturalarında, 0–4 metreküp su bedeli tamamen ücretsizken, kalan tutarın yüzde 50’si belediye tarafından karşılanıyordu.