Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin yerel medyanın güçlendirilmesi ve gazetecilik mesleğinin sahada karşılaştığı sorunların doğrudan muhataplarıyla ele alınması amacıyla hayata geçirdiği “Bölgesel Yerel Medya Buluşmaları’nın Ege ayağının ilk durağı İzmir oldu.

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Deniz Yücel, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, belediye başkanları ve basın mensupları katıldı.

“Yerel basın olmazsa kan damarı dolaşımı olmaz”

İzmir’in güçlü gazetecilik geleneğine dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “ Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler CHP’mizin başlattığı buluşma serisinin ilk ayağındayız. Genel Başkan Yardımcımız İlk olarak İzmir’i seçti. İzmir yetiştirdiği gazetecilerle yerel ve ulusal basında güçlü sesler olarak yer alan pek çok gazeteciyi yetiştirmiş olarak bu buluşmayı çoktan hakketti. Basın olmazsa olmazıdır. Yerel basın ise en güçlü damarlardır. Yerel basın olmazsa kan damarı dolaşımı olmaz ve vücut bulmaz. Ulusal basın da yerel basın olmadan yaşayamaz. Dünya’daki diğer kentlerin birbirinden haberi olmaz. Demokrasi ancak bu komite ve birliktelik ile ayakta kalabilir. Bu şehirden yetişen gazeteciler yıllarca ülke gündemine yön vermişlerdir. Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan pek çok gazeteci var. Yerel medyanın sorunlarını, önerilerini burada bir araya getirecekler. Gazeteciliğin bugünü ve yarınını bugün herkes burada ele alacak” dedi.

Gazetecilik her zaman zordur, zor olmuştur

Gazeteciliğin önemine değinen Tugay, “10 Ocak gazetecilere aslında mesleki haklarının iş kanunu ile ilk defa mesleki haklarının sağlandığı gün. Daha sonra da kutlama günü olarak devam etti. Bugün gazeteciler yalnızca haklarını değil mesleklerini ve özgürlüklerini kaybetme riski ile karşı karşıya. Gazetecilik her zaman zordur, zor olmuştur. Riskleri barındırır. Bu riskleri hayatlarıyla ödeyen gazeteciler vardır. Ama ne olursa olsun değeri asla küçültülemez. Toplumumuz için ne kadar hayati olduğu göz ardı edilemez. Gerçeğe düşen gazeteciler hiçbir zaman rahat bırakılmadı. Uğur Mumcu’lar, Abdi İpekçiler gerçeğin peşinde olmanın bedelini canları ile ödediler. Oysa güçlü bir demokrasinin sonucu bu mu olurdu? O yüzden basının özgürlüğünün demokrasi sorunu olduğunu bütün toplum bilmeli” dedi.

Yerel basın halk ve yönetimler arasında da bir köprüdür

Konuşmasının devamında yerel basının demokrasi için vazgeçilmez bir güç olduğuna dikkat çeken Tugay, “Özgür basın toplumun en temel unsurlarından biridir. Biz her zaman CHP iradesi olarak basın, ifade özgürlüğünün yanındayız. Demokrasiyi seçmek yaşamayı seçmek gibi zorunluluktur, seçim değildir. Yerelde güçlenmeyen demokrasi ayakta duramaz. Yerel medya tarihin, kültürün yaşam damarını güçlendirir. Kimsenin görmediğini görür. Yerel basın halk ve yönetimler arasında da bir köprüdür. Bu iki yönlü ilişki ne kadar şeffaf ve adil olursa o kentte de o kadar adalet gerçekleştir. Biz denetlemeden korkmadık ve korkmuyoruz. Basın ve belediye tarında da bizler sadece kamuoyu için çalışmaktayız. Yerel basını desteklemek için çaba göstermek en önemli hedeflerimizden ve çalışmalarımızdan birisi. Ben her koşulda kamu yararını savunan biriyim. Yerel basın susturulamaz. Demokrasinin vazgeçilmezidir. Ya yerel basın olacak ya da demokrasiden vazgeçilecek” diye konuştu.