Son Mühür- Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat 2023 felaketinin üzerinden geçen sürenin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, acının merkez üslerinden Hatay’da bir araya geldi. 11 ili sarsan büyük depremlerin yıl dönümü öncesinde bölge halkını yalnız bırakmayan heyet, on binlerce canın yitirildiği topraklarda hem anma törenlerine katıldı hem de dayanışma ruhunu güçlendirecek mesajlar paylaştı.

Defne’de ilk durak: Yerel yönetim ve halkla kucaklaşma

Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların en ağır yıkımı gerçekleştirdiği kentlerin başında gelen Hatay’da program, Defne ilçesinden başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve partinin üst düzey yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette, heyetin ilk durağı Defne Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ile makamında bir araya gelen Özel ve Tugay, ilçedeki mevcut durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Bu ilk temasın ardından, günün geri kalanının tamamen depremzedelerle doğrudan iletişim kurmaya ve onların sorunlarını yerinde dinlemeye ayrılacağı vurgulandı.

Deprem Şehitliği’nde duygusal anlar ve kabir ziyaretleri

Programın en yürek burkan kısımlarından birini ise Deprem Şehitliği ziyareti oluşturuyor. Özgür Özel ve Dr. Cemil Tugay, felakette hayatını kaybeden vatandaşların ebedi istirahatgahlarına karanfiller bırakarak dualar edecek. Mezarlık ziyaretleri sırasında ailelerini yitiren depremzedelerle bizzat görüşecek olan heyet, taziyelerini yineleyerek bölge halkının yaşadığı derin kederi paylaşacak. Manevi yönü güçlü olan bu ziyaretin ardından heyet, yaşamın zorlu koşullar altında devam ettiği konteyner kentlere ve geçici barınma merkezlerine yönelerek buradaki sosyal donatıları inceleyecek.

Hak sahipliği ve rezerv alan mağdurları dinlenecek

Ziyaretin ajandasında sadece anma değil, aynı zamanda çözüm bekleyen yapısal sorunlar da yer alıyor. Özel ve Tugay liderliğindeki heyet, rezerv alan ilanı sonrası belirsizlik yaşayan mağdurlarla bir araya gelerek; hak sahipliği, yerinde dönüşüm ve mülkiyet hakları konusundaki aksaklıkları dosya halinde kayıt altına alacak. Bölge insanının barınma hakkı konusundaki endişelerini dinleyecek olan CHP heyeti, sürecin şeffaf ve adil bir şekilde ilerlemesi için atılacak adımları kamuoyuyla paylaşacak.

İnançların ortak duası: Semavi dinler hatim programı

Hatay’ın kadim kültürel yapısına uygun olarak düzenlenen Semavi Dinlerle Hatim Programı, ziyaretin en kapsayıcı etkinliklerinden biri olacak. Farklı inançların temsilcilerinin ortak bir yas ve kardeşlik paydasında buluşacağı bu özel anma töreninde, depremde yitirilen canlar için hep birlikte dualar edilecek. Ardından Antakya ilçesinde incelemelerde bulunacak olan heyet, günün sonunda Cilvegözü Sınır Kapısı’na giderek burada gerçekleştirecekleri basın açıklamasıyla Hatay’daki durumu ve çözüm önerilerini tüm Türkiye’ye duyuracak.

