Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala, İzmir genelinde tüketicinin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Konak ilçesinde faaliyet gösteren büyük bir zincir markete yönelik gerçekleştirilen baskın niteliğindeki incelemelerde, haksız fiyat artışlarından etiket tutarsızlıklarına, gıda saklama koşullarından işletme hijyenine kadar pek çok kritik başlık mercek altına alındı. İzmir genelinde başlatılan bu eş zamanlı operasyon, halkın hem cebini hem de sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.

Ticaret ve tarım ekipleri sahada

Piyasa dengelerini bozabilecek fahiş fiyat artışlarını ve stokçuluk faaliyetlerini engellemek için İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü birimlerinden oluşan karma ekipler sahaya indi. Konak’taki denetim noktalarında uzmanlar, reyonlardaki temel ihtiyaç maddelerinin etiket bedellerini tek tek kayıt altına alarak kasa fiyatlarıyla eşleştirdi. Raf ve kasa arasındaki her türlü uyumsuzluğun "tüketiciyi yanıltma" kapsamına girdiği hatırlatılırken, haksız kazancın önüne geçmek için tüm veri girişleri titizlikle kontrol edildi.

Sadece fiyat değil sağlık da denetleniyor

Denetim süreci yalnızca ekonomik boyutla sınırlı kalmayarak gıda güvenliği standartlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, ürünlerin son tüketim tarihlerinden muhafaza edildikleri sıcaklık değerlerine kadar geniş bir yelpazede teknik incelemelerde bulundu. Özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan ürünlerin tazeliği ve işletmenin genel hijyen standartları, halk sağlığı açısından kritik bir sınavdan geçirildi. Saklama koşullarında ihlali saptanan veya tazelik kriterlerini karşılamayan ürünler için mevzuatın öngördüğü ağır yaptırım süreçleri işletildi.

Mevzuata aykırılığa geçit verilmeyecek

Ramazan ayı süresince devam etmesi planlanan bu sıkı denetim mekanizmasıyla, vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi planlanıyor. Yetkililer, haksız fiyat tarifesi uygulayan, stokçuluk yaparak piyasayı daraltan veya hijyen kurallarını hiçe sayarak toplum sağlığını tehlikeye atan işletmelere karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edileceğini duyurdu. Tespit edilen usulsüzlükler için idari para cezalarının ivedilikle kesileceği ve denetimlerin kentin tüm ilçelerinde, hiçbir ayrım gözetmeksizin Ramazan sonuna kadar aralıksız sürdürüleceği kararlılıkla ifade edildi.

