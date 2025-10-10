Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı tarafından son iki hafta içinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarını işleyen bir şebeke çökertildi. Toplam 15 ilde eş zamanlı düzenlenen bu operasyonlarda, hesaplarında 38 milyon TL'lik devasa bir işlem hacmi bulunduğu belirlenen 28 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. İzmir'in de kritik iller arasında yer aldığı operasyon, siber suçlarla mücadelede kararlılığın önemli bir göstergesi oldu.

İzmir ve 4 büyük il merkezli operasyon: 15 şehirde eş zamanlı baskın

Operasyonlar, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova olmak üzere beş il merkezli yürütüldü. Ancak soruşturmanın genişliği, Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İzmir, İstanbul, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ı da kapsayarak toplamda 15 şehirde eş zamanlı baskınlar düzenlenmesini gerektirdi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın da etkin rol oynadığı bu operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın üstün koordinasyonu sayesinde başarıyla sonuçlandırıldı.

Şüphelilerin suç profili: Yasa dışı kumar ve sahte ilan dolandırıcılığı

Yakalanan şüphelilerin, bilişim sistemlerini kullanarak iki ana koldan suç işlediği tespit edildi. Şüphelilerin öncelikli faaliyet alanı, internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kurdukları kumar oyunu uygulamaları aracılığıyla yasa dışı kumar oynatmak oldu. Bu yolla büyük bir mali kaynak yarattıkları belirlendi. İkinci suç yöntemi ise, sahte kiralık ev ve araç satış ilanlarını sosyal medya platformları üzerinden yayınlayarak, bu ilanlara itimat eden çok sayıda vatandaşı dolandırmaktı. Bakan Yerlikaya, vatandaşların güvenini suiistimal eden bu tür dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

Tutuklama ve adli kontrol kararları

Gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında yapılan işlemler neticesinde, savcılık kararıyla 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalanların adli süreçlerinin devam ettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında operasyonda emeği geçen tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını ve İl Jandarma Komutanlıkları personellerini tebrik etti.