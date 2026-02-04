Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (İZSİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz’in istifasının ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni dönem yönetimi belirlendi. Tepekule Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurulda Alaattin Yüksel, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin oy birliğiyle İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Alaattin Yüksel: İZSİAD bir ailedir biz bu bilinçle yola çıkıyoruz

Tek aday olarak listesiyle seçimlere katılan ve 2027’deki olağan genel kurula kadar İZSİAD’ı yönetecek olan kent siyasetinin ve iş dünyasının yakından tanıdığı isim Alaattin Yüksel, İZSİAD’ın bir aile olduğunu ve bu anlayışla yola çıktılarını vurgulayarak, “Beni bu göreve layık gören tüm İZSİAD ailesine teşekkür ediyorum. Bir önceki yönetimin icraatlarını az evvel izledik. Kendilerine İZSİAD'a sundukları katkı için müteşekkiriz. İZSİAD İzmir’de kurulan ilk iş dünyası derneklerinden biridir. Kuruluşundan bugüne kadar derneğimize katkıda bulunan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

İZSİAD değerleri olan ve topluma karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet kazanımlı ve Atatürk İlkelerini kendisine rehber edinen bir dernektir. Ağırlıklı olarak üyelerin arasında KOBİ niteliğindeki şirketler yer almaktadır. Dinamik bir dernektir. İlk genel kurul tarihinde genel kurulunu yapabilen bir dernektir. Toplumsal dayanışmayı da her zaman ön planda tutan, yaşadığı ülkeye duyarlılığı ile ön plana çıkmaktadır. İZSİAD bir ailedir, biz bu bilinçle yola çıkıyoruz. Tüm üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İzmir’in önde gelen iş insanları Yüksel’in listesinde

Alaattin Yüksel’in başkanlığındaki yeni dönemde oluşturulan danışma kurulunda, İzmir’in kamuoyu tarafından yakından tanınan isimleri dikkat çekti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Folkart Yapı Genel Müdürü Metin Sancak, AK Parti’nin eski İzmir Milletvekili Necip Nasır, kentin tanınmış iş insanlarından Erol Diren ve Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da danışma kurulunda yer alan isimler arasında bulundu.

Alaattin Yüksel'in listesinde şu isimler yer aldı:



Asil Üyeler

Alaattin YÜKSEL

Ali KARA

Ali TALAK

Ayşe Yasemin REŞİTOĞLU

Berk YURTÇU

Edip GÜLER

Erdoğan ERDEM

Halil ÇUNGUR

İbrahim BAYLAN

İrfan İnanç YILDIZ

Mert ŞARDAĞ

Mukaddes ÇELİK

Nazım ÖZER

Nilhan ANTİTOROS

Nurettin AVCI

Tolga YAPICI

Tuğçe GÜLCÜLER

Salih ÖZÇİFÇİ

Zülkif MERMUT

Yedek Üyeler

Hüsamettin KAYA

Mehmet Hakan ÖZKARALI

Taha ORHAN

Halil ÖNDER

Kemal YANIK

Mehmet Batuhan TÜRER

Aziz Murat ERDOĞAN

Abdülkadir BİŞAROĞLU

Halil ŞAHİN

Kasım ATMACA

Yusuf ALDOĞAN

Akın BİLİÇ

Esra AKKAŞ

Barış TEKİN

Bülent DEMİRAL

Gökhan KAYAÖNÜ

İrem GÜNGÖR

Oluş ÇETİN

Alper GÜN

Disiplin Kurulu Asil Üyeler

Bilal EYÜBOĞLU

İsmail KAZCIOĞLU

Metin AKDAŞ

Kemal BUĞDAY

Mukaddes ERTUĞRUL

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler

Tayfun OZANKAYA

Hüseyin ALTOP

Orçun KOÇAK

Yücel KARASU

Yağmur TANINMIŞ ŞARLAYAN

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

Ahmet KİRAZ

Alper ÇETİN

Özcan DURMAZ

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler

Birsen KAYAÖNÜ

Çağatay AYTAÇ

Fikri ÇELİK

Danışma Kurulu

Ahmet DÖNMEZLER

Alparslan KURTMEN

Ali Osman ÖĞMEN

Arzu ŞENTÜRK

Ayhan BARAN

Aziz KOCAOĞLU

Cevdet ÇAYIR

Cumali KAYAR

Davut YANIK

Ekrem GÜLCEMAL

Emin GEMİCİ

Erol DİREN

Gökçe KESİKÇİLER BUĞDAY

Gökten GÖK

Halil ŞAHİN

Hasan KÜÇÜKKURT

Hasan DURAN

Hayati YAMAN

Hüsamettin EKMEKÇİOĞLU

Hüseyin ARSLAN

İbrahim GÖKÇUOĞLU

İzzet ŞANLI

Kenan MAZICI

Mesut KANAT

Metin SANCAK

Mustafa DİRİN

Muzaffer TUNA

Necip NASIR

Necmi ÇALIŞKAN

Necla TAŞOVA SÖNMEZ

Özer GÜRBÜZ

Rıza ELİBOL

Semiha GÜNEŞ

Sevgi KARAHAN

Sezai ÇAKMAK

Sinan BEZİRCİLİOĞLU

Sinan EMRE

Sirhan ÖZEN

Şerafettin TAŞ

Yavuz ALKAN