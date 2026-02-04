Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (İZSİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz’in istifasının ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeni dönem yönetimi belirlendi. Tepekule Kongre Merkezi’nde yapılan genel kurulda Alaattin Yüksel, tek aday olarak girdiği seçimde üyelerin oy birliğiyle İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
Alaattin Yüksel: İZSİAD bir ailedir biz bu bilinçle yola çıkıyoruz
Tek aday olarak listesiyle seçimlere katılan ve 2027’deki olağan genel kurula kadar İZSİAD’ı yönetecek olan kent siyasetinin ve iş dünyasının yakından tanıdığı isim Alaattin Yüksel, İZSİAD’ın bir aile olduğunu ve bu anlayışla yola çıktılarını vurgulayarak, “Beni bu göreve layık gören tüm İZSİAD ailesine teşekkür ediyorum. Bir önceki yönetimin icraatlarını az evvel izledik. Kendilerine İZSİAD'a sundukları katkı için müteşekkiriz. İZSİAD İzmir’de kurulan ilk iş dünyası derneklerinden biridir. Kuruluşundan bugüne kadar derneğimize katkıda bulunan tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.
İZSİAD değerleri olan ve topluma karşı sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet kazanımlı ve Atatürk İlkelerini kendisine rehber edinen bir dernektir. Ağırlıklı olarak üyelerin arasında KOBİ niteliğindeki şirketler yer almaktadır. Dinamik bir dernektir. İlk genel kurul tarihinde genel kurulunu yapabilen bir dernektir. Toplumsal dayanışmayı da her zaman ön planda tutan, yaşadığı ülkeye duyarlılığı ile ön plana çıkmaktadır. İZSİAD bir ailedir, biz bu bilinçle yola çıkıyoruz. Tüm üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
İzmir’in önde gelen iş insanları Yüksel’in listesinde
Alaattin Yüksel’in başkanlığındaki yeni dönemde oluşturulan danışma kurulunda, İzmir’in kamuoyu tarafından yakından tanınan isimleri dikkat çekti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Folkart Yapı Genel Müdürü Metin Sancak, AK Parti’nin eski İzmir Milletvekili Necip Nasır, kentin tanınmış iş insanlarından Erol Diren ve Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu da danışma kurulunda yer alan isimler arasında bulundu.
Alaattin Yüksel'in listesinde şu isimler yer aldı:
Asil Üyeler
- Alaattin YÜKSEL
- Ali KARA
- Ali TALAK
- Ayşe Yasemin REŞİTOĞLU
- Berk YURTÇU
- Edip GÜLER
- Erdoğan ERDEM
- Halil ÇUNGUR
- İbrahim BAYLAN
- İrfan İnanç YILDIZ
- Mert ŞARDAĞ
- Mukaddes ÇELİK
- Nazım ÖZER
- Nilhan ANTİTOROS
- Nurettin AVCI
- Tolga YAPICI
- Tuğçe GÜLCÜLER
- Salih ÖZÇİFÇİ
- Zülkif MERMUT
Yedek Üyeler
- Hüsamettin KAYA
- Mehmet Hakan ÖZKARALI
- Taha ORHAN
- Halil ÖNDER
- Kemal YANIK
- Mehmet Batuhan TÜRER
- Aziz Murat ERDOĞAN
- Abdülkadir BİŞAROĞLU
- Halil ŞAHİN
- Kasım ATMACA
- Yusuf ALDOĞAN
- Akın BİLİÇ
- Esra AKKAŞ
- Barış TEKİN
- Bülent DEMİRAL
- Gökhan KAYAÖNÜ
- İrem GÜNGÖR
- Oluş ÇETİN
- Alper GÜN
Disiplin Kurulu Asil Üyeler
- Bilal EYÜBOĞLU
- İsmail KAZCIOĞLU
- Metin AKDAŞ
- Kemal BUĞDAY
- Mukaddes ERTUĞRUL
Disiplin Kurulu Yedek Üyeler
- Tayfun OZANKAYA
- Hüseyin ALTOP
- Orçun KOÇAK
- Yücel KARASU
- Yağmur TANINMIŞ ŞARLAYAN
Denetleme Kurulu Asil Üyeler
- Ahmet KİRAZ
- Alper ÇETİN
- Özcan DURMAZ
Denetleme Kurulu Yedek Üyeler
- Birsen KAYAÖNÜ
- Çağatay AYTAÇ
- Fikri ÇELİK
Danışma Kurulu
- Ahmet DÖNMEZLER
- Alparslan KURTMEN
- Ali Osman ÖĞMEN
- Arzu ŞENTÜRK
- Ayhan BARAN
- Aziz KOCAOĞLU
- Cevdet ÇAYIR
- Cumali KAYAR
- Davut YANIK
- Ekrem GÜLCEMAL
- Emin GEMİCİ
- Erol DİREN
- Gökçe KESİKÇİLER BUĞDAY
- Gökten GÖK
- Halil ŞAHİN
- Hasan KÜÇÜKKURT
- Hasan DURAN
- Hayati YAMAN
- Hüsamettin EKMEKÇİOĞLU
- Hüseyin ARSLAN
- İbrahim GÖKÇUOĞLU
- İzzet ŞANLI
- Kenan MAZICI
- Mesut KANAT
- Metin SANCAK
- Mustafa DİRİN
- Muzaffer TUNA
- Necip NASIR
- Necmi ÇALIŞKAN
- Necla TAŞOVA SÖNMEZ
- Özer GÜRBÜZ
- Rıza ELİBOL
- Semiha GÜNEŞ
- Sevgi KARAHAN
- Sezai ÇAKMAK
- Sinan BEZİRCİLİOĞLU
- Sinan EMRE
- Sirhan ÖZEN
- Şerafettin TAŞ
- Yavuz ALKAN