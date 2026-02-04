Son Mühür / Erkan Doğan - Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, İzmir’de yaşanan huzurevi sorununun çözümü için, ‘Yerinde Yaşlanma’ modeli önerisinde bulundu.

İzmir’deki yaşlılar, huzurevi bulmakta güçlük çekerken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Zübeyde Hanım Huzurevinde bekleme süresi 15 yılı bulurken, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bu süre 8 yıl sürüyor. Son Mühür’e konuşan Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin, yaşlıların sağlıklı yaşlanması için huzurevinin bir çözüm olmadığını söyledi. Kendisini arayan hasta yakınlarının, “‘Hocam annem Antalya’da gelmiyor, siz ikna edin’ diyorlar. Ben annesinin gelmemesi için ikna ediyorum. Çünkü 20 yıl o evin içinde yaşamış, çevreyi mahalleyi biliyor. Onun için güvenli bir ortam. O insanın ömrünün sonuna kadar orada yaşama hakkı var. Biz buna ‘yerinde yaşlanma’ diyoruz. Bizim politikalarımız yerinde yaşlanmayı desteklemeli. Yani kişinin hayatı boyunca yaşadığı yerde, bağımsız olarak yaşaması. Nasıl yerinde yaşlanabilir. Bağımsız olarak. Bağımsızlık demek; günlük yaşam aktivitelerini, yemeğini, temizliğini yapabiliyorsa yerinde yaşlanabilir. Bu bir haktır” dedi.

Malta örneği

Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi, “Yurt dışında daha çok yaşlıların bakımı konusunda yerel yönetimler rol üstleniyor. Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı İleri Yaş Sempozyumlarının ve bu fuarında temel hedefi, yerinde yaşlanmayı sağlamaktır. Yerinde yaşlanma merkezi yönetim, yerel yönetim ve akademi ile birlikte hayata geçirilebilir. Biz yaşlıyı da güçlendirmeliyiz. Yerinde yaşlanmayı oturtmalıyız. Örneğin Malta’da bir araç çıkıp 20 evi dolaşıp hastaların ilaçlarını veriyor. Öğlen yemeklerini veriyor. Tabi bunların hepsi ekonomiye dayanıyor. Yerel yönetim, kamu ve bizler el ele verirsek biz bunları hayata geçirebiliriz”