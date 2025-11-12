Son Mühür/ Emine Kulak- Genel-İş Sendikası’na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerin örgütlü olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ’ta çalışan işçiler, üç aydır alamadıkları sosyal hakları için başlattıkları oturma eylemini bugün, ikinci günde de sürdürdü.

Sendika başkanları ve temsilcileri, belediye binası önüne kurdukları çadırla nöbet eylemine devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dün yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Genel-İş’ten yapılan açıklamada, “Gerçek dışı beyanlarla emeğin mücadelesi itibarsızlaştırılamaz” denildi.

Bugün yapılan yeni açıklamada ise işçiler, ana maaşlarını aldıklarını ancak ek ödemelerde ciddi gecikmeler yaşandığını belirtti. Sendika temsilcileri, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait fazla mesai ücretleri, ikramiyeler, gıda kartı ve öğrenim yardımlarının hâlâ ödenmediğini hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi’nden net bir ödeme takvimi talep etti.