Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi’nin “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” programı kapsamında, Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü iş birliğiyle “Atatürk Döneminde Sağlık Eğitimi” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Etkinlik, Nükleer Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Turgay Karalı Konferans Salonunda yapıldı. Konferansın konuşmacısı, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Ali Durmuş oldu. Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sabriye Yuşan, akademisyenler ve öğrenciler de programa katıldı.

Osmanlı’dan Cumhuriyet'e sağlık eğitimi

Öğr. Gör. Mehmet Ali Durmuş konuşmasında, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e sağlık eğitiminin gelişimini anlattı: “Osmanlı’da hekimbaşılık sistemi, medreseler ve şifahaneler sağlık eğitimini oluşturdu; ancak zaman içinde halk sağlığı hizmetlerinde aksaklıklar ortaya çıktı. Avrupa’daki modernleşme süreci, Osmanlı’da da yeni bir tıbbi anlayışı zorunlu hale getirdi.”

Durmuş, modern tıp eğitiminin temelinin II. Mahmut döneminde kurulan Tıbbiye ile atıldığını, bu dönemde yabancı dilde eğitim verildiğini ancak zamanla Türkçe tıp dilinin geliştiğini ifade etti.

“Atatürk sağlığı milli mesele ilan etti”

Durmuş konuşmasında Atatürk’ün sağlık alanına verdiği öneme dikkat çekti: “Mustafa Kemal Atatürk, sağlık konusunu her zaman ‘milli mesele’ olarak tanımladı. Kendi sağlık deneyimleri ve devletin geleceğini sağlam temellere oturtma hedefi, sağlık politikalarının merkezine halk sağlığını yerleştirdi.”

Savaş yıllarında sağlık sistemi temellendi

Kurtuluş Savaşı döneminde dahi sağlık teşkilatlanmasının devam ettiğini belirten Durmuş, şu bilgileri aktardı: “Savaş sürerken Sıhhiye ve Muavenat-ı İçtimaiye Vekaleti kuruldu. Refik Saydam’ın bakanlığı döneminde numune hastaneleri, sağlık okulları ve 1930 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile modern sağlık sistemi şekillendi. Safiye Ali’nin tıp eğitimine başlamasıyla kadın hekimlik süreci başladı.”

Eğitim kurumlarıyla sağlık bilinci gelişti

Durmuş, Cumhuriyet dönemindeki eğitim hamlelerinin halk sağlığına büyük katkı sunduğunu belirtti: “Millet Mektepleri, Latin harflerinin öğretiminin yanında hijyen ve sağlık bilgisini yaygınlaştırdı. Halkevleri ve numune hastaneleri eğitim ve sağlık bilincini güçlendirdi. 1933 Üniversite Reformu ile tıp eğitimi yeniden yapılandırıldı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açılması ile sağlık eğitimi İzmir’de kurumsal boyut kazandı.”

Teşekkür belgesiyle kapanış

Program, Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sabriye Yuşan tarafından Öğr. Gör. Mehmet Ali Durmuş’a Teşekkür Belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.