Son Mühür /Atakan Başpehlivan İzmir Oto Galericileri Müşavirlik Yıkama ve Kiralama Esnaf Odası olağan genel kurulu İzmir Atatürk Stadyumu'nda yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti.

Yalçın Ata: Zafer başkan odadan dışarı çıkmıyor. Kimin dükkanına gitti?

İZOTO'nun açılışında konuşan, Zafer Dursun destekçileri tarafından yer yer alkışlarla konuşması kesilen İESOB Başkanı Yalçın Ata, "Dört yıl önce bu odanın seçiminde yine ben vardım, tam 40 kişiyle yapmıştık. Ondan önceki seçimler yine aynı şimdi burada 800'e yakın insan var, takdir etmemek mümkün değil. Bugün neden böyle biliyor musunuz? Aday çıktı çünkü. Esnaf kardeşim odayı sahiplenmeye başladı. Ben buraya Birlik Başkanı olarak değil, bu odaya üye olarak konuşuyorum. Zafer Dursun size 20 gün önce çekilmiş bir film izletti. Bunun daha öncesi yok mu? Zafer başkan odadan dışarı çıkmıyor. Kimin dükkanına gitti? Oda başkanı tanınmıyor. Aslan gibi şube açılır, sen İzmir'in üst birliği ile küsersen hiç bir görev yapamazsın. Bir ay içinde OTOKENT'e odanın şubesini açacağız." ifadelerini kullandı.

Ethem Hiçüşenmez: Artık değişim vakti geldi

Genel kurulda kürsüden önemli mesajlar vererek açıklamalarda bulunan İZOTO Başkan Adayı Ethem Hiçüşenmez, "Bugün yeni bir başlangıç ve milattır. Bugün odamıza sahip çıkmak için buradayız. Bugün bu kongreyi teşvik ederek, buraya gelen bütün üyelerimize teşekkür ederim. Hepinizin bildiğiniz gibi biz Zafer Dursun ile aynı yönetimde adaydık. Biz sorunlar neticesinde yönetimden ayrıldık. Herkesle kavga ederek odaya hizmet edilmez. Biz bu yüzden yola çıktık. Yöneticinin bu kadar insanla arası bozuk olamaz. Zafer Dursun egosuna biraz yenik düştü.

Ancak kaybeden odalarımızın üyeleri oldu. Bu koltuklar kibir ve egoyla yönetilecek koltuklar değil. Ben esnaflarımızın sorunlarını çözmek için çalışacağım. Ben bu odanın başkanı değil, hizmetkarı olacağım. Ben otomotivcilerin sorunlarını bilirim, ben çocukluktan beri sanayinin içinde yetiştim. Kooperatif kuruldu aradan dört yıl geçti hiç bir gelişme olmadı. Esnafımıza vaat edilen işi ben yaparım.

Bundan dört yıl sonra sizin karşınıza sözünü tutamayan değil, sözünü tutan bir başkan olarak çıkacağım. Galerici kardeşlerim, İnternet sitelerinin yüksek fiyatlarını biliyor, buna karşı birlikte mücadele edeceğiz. Oto yıkamacı kardeşlerimin ruhsat sorunlarını biliyorum çözümleri için ben yanlarında olacağım. Yapılacak çok işimiz var bunları teker teker birlikte gerçekleştireceğiz. Artık odamızda değişimin vakti geldi. Desteklerinizi bekliyorum." diye konuştu.

Zafer Dursun: Balon haberlerle değişim olmaz

Hiçüşenmez'in ardından kürsüden açıklamalarda bulunan İZOTO Başkanı Zafer Dursun ise "Niye değişim? Bu esnaf hizmet alamamış mı? Ben bugüne kadar bu odayı nereden nereye getirdiğimi tüm İzmir biliyor. 2015-25 yıllarında efsane oda dediler bize, sandalyesi olmayan bir odaydık. Odanın evraklarını bir kutunun içinde almıştık. O dönem bize odasını arabasının bagajında taşıyan başkan dediler. Değişimi esnaf ister ve sandıktan çıkar.

Balon haberlerle değişim olmaz. Salon çok kalabalık gurur duyuyorum. Kooperatif kurduk ortaklarından biri Ethem'di bütün süreçlerde yanımdaydı, bana arsaları o getirdi gittik görüştük. Devletten arsa alacağız diyorlar, ben bütün kapıları çaldım olmuyor yer yok. Benim yaptıklarım ortadadır. Ben bu odayı buralara getirdim söz esnafımındır.

Ethem benim kardeşimdir. Sekiz boyunca birlikte çalıştık bana hiç evrak getirmedi. Ethem onları okurken bile çekine çekine okudu. Ben kendisiyle gurur duyuyorum. Ben bu odayı büyütmek için çocuklarının büyüdüğünü göremedim, ben bu görevlere sıfırdan geldim. Söz esnafındır ve ben esnafıma güveniyorum. Ben ölümüne hizmet edeceğim, ben hizmet adamıyım. Bugüne kadar pırıl pırıl insanlarla çalıştım." dedi.