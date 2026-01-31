Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji ile Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan sorumlu isim Deniz Yavuzyılmaz, aralarında İzmir-Çeşme ve İzmir-Aydın otoyollarının da bulunduğu ikinci bir otoyol özelleştirme planının hazırlandığını ileri sürdü. Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) işlettiği otoyollar için yabancı bir firmaya fizibilite çalışması yaptırıldığını belirterek, bu sürecin vatandaşlara ağır bir maliyet getireceğini söyledi.

7 otoyol için 25 yıllık özelleştirme planı

Yavuzyılmaz, İstanbul (1. Bölge), İzmir (2. Bölge), Ankara (4. Bölge) ve Mersin (5. Bölge) sınırları içindeki toplam 7 otoyolun, 25 yıllığına özelleştirilmesi amacıyla Kuzey Amerika merkezli BTY Construction Cost Consultants Co. adlı firmaya fizibilite çalışması yaptırıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Fizibilite kapsamına alınan otoyollar arasında KGM Avrupa Otoyolu, KGM Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme, Niğde-Mersin-Adana, Adana-Gaziantep ve Gaziantep-Şanlıurfa otoyollarının yer aldığı ifade edildi.

Geçiş ücretleri kıyaslaması dikkat çekti

Devlet tarafından işletilen otoyollardaki mevcut ücretlerle, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan otoyolların ücretlerini karşılaştıran Yavuzyılmaz, çarpıcı rakamlar paylaştı. Buna göre; İzmir-Çeşme Otoyolu: 56 km – km başına 0,95 TL, İzmir-Aydın Otoyolu: 99 km – km başına 0,74 TL, YİD modeliyle işletilen otoyollarda ise ücretlerin çok daha yüksek olduğu belirtilerek; Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu: km başına 3,66 TL, Aydın-Denizli Otoyolu: km başına 3,57 TL örnekleri verildi.

“Yüzde 300 zam kaçınılmaz”

Yavuzyılmaz, özel sektör tarafından işletilen otoyollarda kilometre başına ortalama geçiş ücretinin 3,45 TL, devlet otoyollarında ise bu rakamın 0,84 TL olduğunu belirterek, özelleştirme sonrası yaklaşık yüzde 300 oranında zam beklendiğini söyledi. Bu artışla birlikte, 7 otoyoldan elde edilecek 25 yıllık net gelirin 17 milyar 663 milyon dolar olarak hesaplandığını aktaran Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın güncel kurla yaklaşık 768 milyar liraya denk geldiğini ifade etti.

“Bu halk düşmanlığıdır”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Yavuzyılmaz, “Vatandaşın vergileriyle maliyeti ödenmiş ve devlet tarafından yüksek kârla işletilen otoyolların özelleştirilmesi, açıkça halkın aleyhine bir uygulamadır. Bunun adı vatandaşı soymaktır” dedi. Özelleştirme planının kamu yararına aykırı olduğunu savunan Yavuzyılmaz, söz konusu girişimi “halk düşmanlığı” olarak nitelendirdi.