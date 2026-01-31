Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği Sömestr Sinema Günleri ile miniklere unutulmaz bir tatil deneyimi yaşattı.

19–30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar, Fakir Baykurt Salonu’nda hafta içi her gün saat 14.00’te ücretsiz sinema keyfi yaşadı.

Tatil coşkusu sinema salonlarına taşındı

On gün süren etkinlikler boyunca çocuklar, birbirinden renkli ve eğlenceli filmlerle buluştu. Sömestr Sinema Günleri, 19 Ocak Pazartesi günü Süper Charlie filmiyle başladı.

Program kapsamında Cesur Panda: Görevimiz Afrika, Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu ve Robin and the Hoods gibi sevilen yapımlar minik izleyicilerle buluşturuldu.

Gösterimlerin yanı sıra Emrah Bari’nin çocuklara özel hazırladığı yarışmalar ve eğlenceli sahne gösterileri de etkinliğe renk kattı. Etkinlik süresince çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Sinema keyfi tiyatro oyunu ile sona erdi

Sömestr Sinema Günleri’nin ikinci haftasında da yoğun katılım devam etti. Ozi: Doğanın Koruyucusu, Victoria Must Go, Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar ve Meraklı Kedinin 10 Yaşamı filmleriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikler, 30 Ocak Cuma günü Üzeyir Tavuş’un yönettiği “ATIK X” adlı tiyatro oyunu ile final yaptı. Final gününde de çocuklar sürpriz hediyelerle etkinlikten uğurlandı.

Kısa sürede binlerce çocuğa ulaşıldı

Yarıyıl tatili boyunca düzenlenen etkinlikler sayesinde yalnızca 10 gün içinde 7 bin 500 çocuk beyazperdeyle buluşturuldu.

Salonları dolduran çocukların neşesi ve ailelerin yoğun ilgisi, etkinliğin büyük beğeni topladığını ortaya koydu.

Başkan Yıldız: “Çiğli’de çocukların yüzü gülüyorsa doğru yoldayız”

Onur Emrah Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada çocukların mutluluğunu merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın mutlu olduğu, güldüğü ve kendilerini özel hissettiği bir Çiğli için çalışıyoruz. Yarıyıl tatilinde evlatlarımızın kültür ve sanatla iç içe, güvenli ve keyifli vakit geçirmesini istedik. Sanat ve kültür, çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirir ve onları geleceğe daha güçlü hazırlar.

Sömestr Sinema Günleri ile binlerce çocuğumuzu beyaz perdeyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiğli’de çocukların yüzü gülüyorsa, biz doğru yoldayız.”