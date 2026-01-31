Son Mühür- İzmir’de uzun yıllar gazetecilik yapan, daha sonra Bornova Belediyesi’nde Basın Danışmanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev alan Yılmaz Dilek yaşamını yitirdi. 62 yaşındaki Dilek’in vefatı, basın ve yerel yönetim çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.

Bir süredir tedavi görüyordu

Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altında bulunan Yılmaz Dilek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze töreni Naldöken’de

Yılmaz Dilek’in cenazesinin, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 15.00–16.00 arasında Naldöken Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Basın ve yerel yönetimlerde uzun yıllar görev yaptı

Gazetecilik mesleğine İzmir’de başlayan Yılmaz Dilek, meslek hayatı boyunca çeşitli basın kuruluşlarında görev aldı. Daha sonra Bornova Belediyesi’nde Basın Danışmanı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışan Dilek, kamuoyuyla belediye arasındaki iletişim süreçlerinde önemli görevler üstlendi.

Atila Sertel’den taziye mesajı

26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Yılmaz Dilek’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sertel mesajında, Dilek’i Milliyet Gazetesi’nde birlikte çalıştıkları dönemden tanıdığını belirterek, “Gazeteci meslektaşımız Yılmaz Dilek’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. İyi bir insan, iyi bir gazeteciydi. Huzur içinde uyusun” ifadelerine yer verdi.