Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç odaklı kent vizyonu çerçevesinde, Foça Belediyesi iş birliğiyle Kumburnu Plajı’nda düzenlediği gençlik kampı başarıyla tamamlandı. “Gençlik ve Gençlik Hakları” teması altında üç gün süren etkinliğe, yüzlerce genç herhangi bir ücret ödemeden katılma fırsatı buldu. Bu etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Genç İzmir birimi tarafından gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeler zincirinin en yeni halkasını oluşturuyor.

Kültürpark’tan Foça kumsallarına uzanan etkinlik rüzgarı

Foça Kumburnu Plajı’nın doğal güzellikleri arasında çadırlarını kuran gençler, kamp boyunca hem eğitim hem de eğlence dolu anlar yaşadı. Etkinlik programı, gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine ve kendilerini farklı alanlarda ifade etmelerine olanak tanıyan zengin bir içeriğe sahipti. Program dahilinde katılımcılar, güncel konular üzerine düzenlenen söyleşilerde bir araya gelerek bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Kültürel ve sanatsal açıdan ise çeşitli atölye çalışmaları ile yaratıcılıklarını sergileme imkanı buldular. Akşam saatlerinde ise plaj, gençlerin enerjisini doruğa çıkaran konserler, eğlenceli stand-up gösterileri ve dinamik DJ performansları ile adeta bir festivale dönüştü.

Gençlerin eğlence ve gelişim merkezi

Bu kamplar, gençlerin sadece deniz ve güneşin tadını çıkarmasını değil, aynı zamanda çağdaş kent yaşamının bir parçası olarak kültürel ve sosyal becerilerini geliştirmelerini de hedefliyor. Genç İzmir biriminin bu çalışmaları, onların potansiyellerini keşfetmelerine, kişisel gelişim süreçlerini hızlandırmalarına ve kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlıyor. Özellikle gençlik hakları gibi önemli bir tema etrafında toplanılması, etkinliğin sadece bir eğlence organizasyonu olmaktan öte, gençlerin bilinçlenmesine katkı sağlayan bir platform olduğunu gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu bu tür kamplar ve deniz etkinlikleri, gençlerin bütçelerini zorlamadan sosyalleşmelerine ve bol bol eğlenmelerine imkan tanıyor. Benzer fırsatları ve gençlere yönelik hayata geçirilen diğer projeleri kaçırmamak isteyen gençlerin, “@izbbgencizmir” kullanıcı adlı sosyal medya hesabını takip etmeleri tavsiye ediliyor.