İzmir'de yağışlar etkisini artırmaya her geçen gün devam ediyor. Son durumla ilgili olarak İzmir Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, bu gece saat 22.00 ile yarın akşam 18.00 arasında yağışların en üst noktaya ulaşacağı ifade edildi.

9 ilçe için taşkın riskinin olduğu ifade edilirken, valilikten "yüksek risk" uyarısı geldi. ​Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, ​Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Menderes, taşkın riskinin en üst seviyede olduğu ilçeler olarak açıklandı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kuvvetli Yağış, Taşkın ve Lodos Fırtınası Uyarısı!

İlimizde son günlerde etkisini sürdüren yoğun yağışların, bu gece ve yarın sabah

saatleri arasında (22.00–18.00) en güçlü seviyeye ulaşması beklenmektedir.

Yağışlar İzmir genelinde etkili olmakla birlikte; derelerdeki su debilerinin ciddi

şekilde yükselmiş olması nedeniyle özellikle Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova,

Buca, Gaziemir, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerimizde bulunan dere

yataklarında taşkın riski çok yüksek seviyededir.

Ayrıca, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle; çatı

uçması, ağaç ve direk devrilmesi, deniz ulaşımında aksamalar ve soba/doğalgaz

kaynaklı risklere karşı da dikkatli olunmalıdır.

Vatandaşlarımızın;

• Dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları,

• Su birikintisi bulunan yollarda dikkatli seyretmeleri,

• Çatı altları ve riskli alanlarda bulunmamaları,

• Resmî kurumlarımızın yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmeleri

• önemle rica olunur.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususu

kamuoyuna saygıyla duyurulur."