Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) iş birliğiyle, olası afetlere karşı daha donanımlı sağlık personeli yetiştirmek amacıyla çok önemli bir eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi. Çoğu 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde aktif olarak sahada görev almış olan, İstanbul, Antalya, Adana, Erzurum ve Bursa’nın da aralarında bulunduğu 20 farklı şehirden 60 acil tıp uzmanı ve 13 eğitmen, İzmir’de bir araya geldi. Sağlık emekçileri, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde, gerçeği aratmayan zorlu koşullar altında deprem ve yangın senaryolarını başarıyla tamamladı. Bu buluşma, sahadaki tecrübeleri teorik bilgi ve uygulamalı tatbikatlarla pekiştirerek, gelecekteki afetlerde daha fazla can kurtarmayı hedefliyor.

Gerçekçi senaryolarla korku ve panik hakim oldu

Tatbikat, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın kapsamlı eğitim merkezinde, yüksek düzeyde gerçekçilikle icra edildi. Senaryo gereği, çok amaçlı kapalı alanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan yaralıların yardım çığlıkları ortama hakim oldu. Siren sesleri ve yükselen insan sesleri, alanda panik ve korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından acil tıp uzmanları, yaralıları hızla ve organize bir şekilde alandan tahliye etti. Ayrıca, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de katıldığı endüstriyel yangın simülasyonunda, koruyucu kıyafetlerle tehlikeli kimyasal maddeden etkilenenlerin kurtarılması ve güvenli bölgeye alınması da başarılı bir şekilde uygulandı.

Yağmur altında enkaz kurtarma uygulaması

Tatbikatın en zorlu ve gerçeğe yakın bölümü, kentsel arama kurtarma enkaz eğitim simülasyonu oldu. Yoğun yağışlı hava şartlarına rağmen gerçekleştirilen bu uygulamada, sağlık ve kurtarma ekipleri, deprem anında enkaz altında kalanların kurtarılma anını canlandırdı. Enkazdan çıkarılan ve gerçeğinden farksız yaralı çığlıkları atan kazazedeler, hızla Eşrefpaşa Hastanesi’nin mobil hastanesine taşınarak buradaki sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu uygulama, özellikle zorlu iklim koşullarında dahi sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve organize bir şekilde sürdürülebilmesi yeteneğini test etti.

Afet okulu tecrübeyi geliştiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, tatbikata katılan sağlıkçıların çoğunluğunun 6 Şubat depremlerinde görev yapmış olmasının önemini vurguladı. Bayram, o dönemde sahada görev yapan hekimlerin tecrübelerine dayanarak bir eksiklik fark ettiklerini ve bu nedenle Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Afet Okulu programını geliştirdiklerini belirtti. Şu ana kadar 10 farklı ilde 243 acil tıp uzmanının eğitim aldığı bu programın, hekimlerin saha tecrübesini, bilgi ve becerilerini artırma amacını taşıdığını söyledi. Başhekim Bayram, tatbikatın olabildiğince gerçekçi yapılmasının, personelin kriz ve stres yönetimi yeteneğini geliştirmesi açısından kritik olduğunu ifade etti.

TATD Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil de, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür tatbikatların hastanede çalışan hekimler ile sahadaki ekiplerin afet anındaki işbirliğini ve iletişimini güçlendirdiğini vurguladı. Erbil, gerçeği aratmayan senaryoların herkesi etkileyerek farkındalığı pekiştirdiğini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz ise, 6 Şubat'taki acı tecrübelerin ışığında, benzer olayların yaşanmaması için kendilerini sürekli geliştirdiklerini ve zorlayıcı hava koşullarına rağmen tatbikatı başarıyla tamamladıklarını sözlerine ekledi.