Son Mühür / Atakan Başpehlivan Tire’de bugün gerçekleşen Tire Lokantacılar Kebapçılar ve Börekçiler Esnaf Odası olağan genel kurulunu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’ya yakınlığıyla bilinen 27 yaşındaki genç başkan adayı Mehmet Burak Göksu kazandı.

Ata’ya yakın isimler Tire’de de kazandı

Genel kurulda, eski İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’ya yakınlığıyla bilinen Tevfik Karadağ’ın listesi ise 72 oyda kaldı. İki listenin yarıştığı seçimde toplam 209 oy kullanılırken, Göksu yaklaşık iki kat farkla ipi göğüsledi.

Esnaf kulislerinden edinilen bilgilere göre sonuçla birlikte Yalçın Ata’nın kent genelindeki oda seçimlerinde destek verdiği isimler bir kez daha sandıktan galip çıktı. Tire’deki tablo, İESOB çevresinde yaklaşan birlik seçimleri öncesinde dengelerin nasıl şekillendiğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Mehmet Burak Göksu: Her an sahada olan bir yönetim anlayışını odamıza kazandırmak istiyoruz

Hedefinin her an sahada olan bir yönetim anlayışını odaya kazandırmak olduğunun altını çizen Tire Lokantacılar Kebapçılar ve Börekçiler Esnaf Odası’nın yeni başkanı Mehmet Burak Göksu, “Hedefimiz esnafın sorunlarını bilen, çözüm üreten ve her an sahada olan bir yönetim anlayışını odamıza kazandırmaktır.” diye konuştu.



Mehmet Burak Göksu'nun kazanan mavi listesinde şu isimler yer aldı: