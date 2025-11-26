Son Mühür / Erkan Doğan - Pilot olarak seçilen okullarda ücretsiz beslenme paketi dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Okul Yemeği Koalisyonundan itiraz var! Koalisyonda yer alan İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Ulaş Kırım, ”Tüm okullarda yemek dağıtamıyorsanız bu sefer bir eşitsizlik yaratmış olursunuz. Tüm dünyada okul yemeğini devlet dağıtır, yerel yönetimlerin işi değildir” diyerek tepkisini dile getirdi.

Türkiye’de yoksulluğun derinleşmesi nedeniyle okula giden çocuklarda yaşanan beslenme sorunu da ürkütücü boyutlara ulaşmaya başladı. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir su verilebilmesini sağlamak amacıyla 2024 yılında Ankara’da sivil toplum örgütlerinin katılımıyla “Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu” kuruldu Koalisyonda TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Türk Tabipler Birliği, Veli-Der, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-Sen, Derin Yoksulluk Ağı ve BAYETAV yer alıyor.

Okul yemeği sorununa bu şekilde pansuman olamazsınız!

İzmir Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ömer Ulaş Kırım, Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak okul yemeği dağıtımının Hükümet'in bir görevi olduğunu düşündüklerini belirterek, “Çünkü Türkiye’deki tüm okullarda okul yemeğinin dağıtılması gerekliliğinden bahsediyoruz. Dünyada okul yemeği dağıtan ülkeler tüm öğrencileri ayırmaksızın bunu yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi beslenme paketi uygulamasını sosyal yardım olarak yapıyor. Belediyenin yaptığını bir ‘okul yemeği yardımı’ olarak göstermek doğru olmaz. Tüm okullarda yemek dağıtamıyorsanız bu sefer bir eşitsizlik yaratmış olursunuz. Bu dağıtımı neye göre dağıtıyorsunuz? Tamam dezavantajlı mahallelerde dağıtıyor olabilirsiniz. Ancak başka bir mahallede de yoksul bir ailenin çocuğu okuyor olabilir. Nokta atışı olarak ona veremiyorsanız bu sefer bir eşitsizlik yaratmış oluyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı okul içinde yemek dağıtmasına izin vermiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kumanya olarak okul dışında beslenme paketi dağıtıyor. Ancak okul yemeği sorununa bu şekilde pansuman yapamazsınız” dedi. “Kumanya paketi ile bir çocuğun aç kalması engellenebilir. Bu bir sosyal yardım olarak verilebilir. Ama temelinde bu devletin işi ve sorumluluğu olmalı” diyen Kırım, “Taşıma yemekte her zaman risk vardır. Belediye bu operasyonu doğru şekilde yapıyor mu dye incelemedik. İstediği takdirde belediyenin aşevi mekanizması var, bu organizasyonu sağlayabilir” diye konuştu.

Okul yemeği dağıtımı çok acil başlatılmalı! Çocuklar okuldan alınıyor, tarlaya yollanıyor, kızlar küçük yaşta gelin oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na son bir yıl Okul Yemeği Koalisyonu olarak her ilde yaptıkları açıklamalarla çağrıda bulunduklarını anlatan Kırım, “Açlık birçok sorunu beraberinde getiriyor. Eğitimde başarısızlık, çocuklar üzerinde psikolojik baskı, (yanındaki öğrenci kantinden yiyecek alırken kendi bir poğaça ile günü geçiriyor), diğer tarafta sağlık problemlerine yol açıyor. Çocuklar su alacak parası olmadığı için okul çeşmesinden su içmek zorunda kalıyor. Bu durum beslenemezlilik düzeyinin üzerine çıktı. Bu durum neye yol açıyor. Aileler çocuklarını okuldan alıyor. Okul başarıları düşüyor. Kız çocukları okumayınca ya çocuk yaşta gelin oluyor, ya tarlaya gidiyor ya da evde oturuyor” diye konuştu.

Melisa Mete, “İhtiyaç olduğu belirlenen mahallelerde beslenme paketi dağıtıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ihtiyaçlı mahallelerin ilkokullarında 2024 yılında başlattığı beslenme paketi hizmeti sürdürüyor. Bu konuda açıklama yapan Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde gıda mühendisi Melisa Mete, “2024-2025 eğitim öğretim yılında beslenme paketi hizmetine başlamıştık. İzmir’de ihtiyaç olduğu belirlenen mahallelerde kantini olmayan okullarda tam gün eğitim alan ilkokul öğrencilerine beslenme paketi dağıtıyoruz” demişti.