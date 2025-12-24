Son Mühür - Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain tespit edildi. Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Fenerbahçe Spor Kulübü gözaltına alınan kulüp başkanı Sadettin Saran için bir açıklama daha yaptı ve şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır."

''Süreç sakin ve medeni bir şekilde yürütüldü''

"Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur. Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür. Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir. Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."