Son Mühür- 2019'da İzBB tarafından hazırlanan İzmir Ulaşım Ana Planı (UPI 2030) kapsamında,

''Kent merkezinde mevcut otoparklarda saat sınırlaması getirilmesi; mevcut kapasitenin kısa süreli park amacıyla kullanılması' modeli ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle; 'Merkez alandaki otoparklarda kısa süreli parklanma için önlemler alınmalıdır.'

Merkez bölgedeki otoparklara zaman sınırlaması ve kademeli fiyat uygulaması getirilmelidir.' 'Merkez içindeki otoparklar, merkez çeperindeki otoparklara göre çok yüksek ücretlerle işletilmelidir.' gibi birbirini destekleyen çözüm önerileri dikkati çekmişti.

İZELMAN'ın UPI 2030 ana planına uygun olarak,

''Alsancak Punta Katlı Otparkı, Konak Katlı Otoparkı, Çankaya Katlı Otoparkı, Mimar Kemalettin Katlı Otoparkı, Kültürpark Yeraltı Otoparkı, Alsancak Atatürk Spor Salonu Yeraltı Otoparkı ve Alsancak Tam Otomatik Otoparkı'' için hazırladığı yeni fiyat tarifesi Meclis'te oy birliğiyle kabul edildi.



Buna göre ;

Kapalı otoparklarda aylık abone ücreti 5.000 TL'ye, 0-2 saat kullanımı 100 TL'ye, 2-4 saat kullanımı 120 TL'ye, 4-6 saat kullanımı 140 TL'ye, 6-12 saat kullanımı 160 TL'ye, 12-24 saat kullanımı 180 TL'ye çıkartılmasında yönelik İZELMAN önerisi kabul edildi.

11 Ağustos'ta kabul edilen yeni zamlı tarifenin ardından 15 Ağustos'ta yine İzmir Büyükşehir Meclis 1.Başkanvekili Levent Yıldır imzasıyla gönderilen Başkanlık önergesinde bu kez yol kenarindaki otoparklarla ilgili teklif ele alındı.

Kapalı otoparklar için aylık 5 bin TL olarak belirlenen aylık abone ücretinin yol kenarındaki otoparklar için aylık 3 bin TL olarak teklif edildiği görüldü.



Tam bir fırsat eşitsizliği...



AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Nail Kocabaş, 2019'da kabul edilen İzmir Ulaşım Ana Planına göndermede bulunarak,

''Bu plan, şehir merkezinde kısa süreli parklanmayı öneren, daha fazla sirkülasyonu tavsiye eden bir plan. Biz Büyükşehir Meclisi'nde önce bu plan doğrultusunda kısa süreli parklanmayı zamlıyoruz ve sabit abonman ücretini 5 bin TL'ye çıkarıyoruz.

Daha sonra ne hikmetse cep otoparklarını hem 3 bin TL'ye aylık veriyoruz, hem de UPI 2030'a aykırı olarak bu otoparksızlıkta ter yönde karar alıyoruz.

Üstelik mail yoluyla müracaat alıp ilk mail atana bu otoparkları tahsis ediyoruz. Bu tam bir fırsat eşitsizliği'' vurgusunda bulundu.