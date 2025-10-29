İzmir’in Konak ilçesinde düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet’in değerlerini çocuklara aktarmak amacıyla organize edildi.

Necatibey İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Türk bayraklarıyla donatılmış kortej halinde İnönü Caddesi’nde yürüdü.

Kutlamalara, Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bando takımı da ritimleriyle eşlik etti. Yürüyüş boyunca marşlar çalındı, öğrenciler ellerinde bayraklarla “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları attı.

Veliler ve mahalleli alkışlarla eşlik etti

Anaokulundan ilkokul dördüncü sınıfa kadar 4 ile 10 yaş aralığındaki öğrencilerin katıldığı yürüyüşe veliler de yoğun ilgi gösterdi.

Cadde boyunca yürüyen öğrencilere, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar da alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşların pencerelerden ellerinde bayraklarla korteje katılması, etkinliğe duygusal anlar kattı.

“Bu yürüyüş çocuklarımız için unutulmaz bir hatıra oldu”

Necatibey İlkokulu Müdürü Aslı Esra Kaplan, etkinliğin amacının Cumhuriyet bilincini yaşatmak ve aile katılımını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu etkinliği 100’üncü yılda da yapmıştık, bu yıl tekrar ettik. Yürüyüşümüz hem Bakanlığımız tarafından ilan edilen ‘Aile Yılı’ nedeniyle hem de velilerimiz ve mahalle halkıyla bütünleşmek amacıyla düzenlendi.

Öğrencilerimiz büyük bir coşkuyla katıldı. Çocuklarımız Cumhuriyet ruhunu hissetti, mahalle halkı da pencerelere çıkarak alkışlarla destek verdi. Bu manzara hepimiz için gurur vericiydi.”

Gözyaşlarını tutamayanlar oldu

Yürüyüş güzerahında, korteji izleyen mahalle sakinlerinden bazılarının duygusal anlar yaşadığı görüldü. Kaplan, “Okulumuzun resmi geçit törenini gören teyzeler, amcalar gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarımızın bu anısı hepimizin hafızasında yer etti” dedi.

Protokol de etkinliğe katıldı

Etkinliğe Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve şube müdürleri de katılarak öğrencilere destek verdi. Kutlamalar, bando eşliğinde söylenen marşlarla son buldu.