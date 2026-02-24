Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe’de devre arasında yapılan takviyeler henüz beklenen etkiyi yaratamadı.

Hücum ve orta saha hattını güçlendirmek amacıyla kadroya dahil edilen isimler, şu ana kadar oynanan maçlarda skor katkısı sağlayamadı.

Hücum hattında gol katkısı gelmedi

Sarı-kırmızılı ekip, gol yollarındaki sorunları çözmek için iki forvet transfer etti. Ancak bu hamleler tabelaya yansımadı.

Guilherme Luiz, 6 karşılaşmada toplam 154 dakika sahada kalırken gol ya da asist üretemedi. Jeferson ise 5 maçta 108 dakika süre almasına rağmen skor katkısı sağlayamadı.

Orta sahadaki takviyeler de çözüm olmadı

Devre arasında orta sahaya yapılan transferler de beklentileri karşılayamadı. İsviçreli ofansif orta saha Alexis Antunes, 2 maçta 68 dakika sahada kalırken skor üretmeyi başaramadı.

Beşiktaş’a transfer olan Olaitan’ın ayrılığı sonrası kadroya katılan Filip Krastev, 3 maçta 216 dakika forma giydi ancak gol veya asist katkısı veremedi.

Bodrum FK’dan transfer edilen Musah Mohammed ise 3 karşılaşmada 62 dakika süre aldı ve skora etki edemedi.

Kalede forma şansı bulamadı

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen kaleci Mehmet Şamil Öztürk ise henüz resmi maçlarda görev almadı.

Beklentiler yüksek, zaman daralıyor

Ligde kritik haftalara girilirken Göztepe’nin yeni transferlerinden skor katkısı bekleniyor. Teknik heyet, adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte özellikle hücum hattındaki oyuncuların takıma doğrudan katkı vermesini umut ediyor.