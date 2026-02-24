İzmir’in Bayraklı ilçesinde yürütülen rutin polis uygulamasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir yasaklı madde hükümlüsü yakalanarak gözaltına alındı. İlçe genelinde sürdürülen denetim ve saha çalışmaları kapsamında durdurulan şüphelinin uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

Devriye ekipleri şüpheliyi durdurdu

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yürütülen saha uygulaması sırasında ekipler, 7349 Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü için yapılan incelemede şahsın S.K. olduğu belirlendi.

GBT ve UYAP sorgusunda arandığı ortaya çıktı

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği GBT ve UYAP sorgulamasında S.K.’nın Bursa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından arandığı tespit edildi. Yapılan incelemede zanlının “yasaklı madde veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan kesinleşmiş cezasının bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin hakkında 15 yıl hapis cezası ile birlikte 50 bin TL adli para cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi

Hakkında yakalama kararı bulunan S.K., olay yerinde gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanması amacıyla Yamanlar Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Denetimler aralıksız sürüyor

Emniyet yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saha uygulamalarının ve kimlik kontrollerinin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Yapılan çalışmaların kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele açısından önem taşıdığı vurgulandı.