AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan’ın babaannesi Hacı Safiye İnan hayatını kaybetti. Siverek’te düzenlenen cenaze törenine siyaset ve yerel yönetim temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Siverek’te cenaze töreni düzenlendi

Merhume Hacı Safiye İnan için Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Şeyh Abdulkadir Geylani Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İnan’ın naaşı Göğsü Güzel Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Protokol ve vatandaşlar törende yer aldı

Cenaze törenine AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan başta olmak üzere Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Siverek Kaymakamı Salih Sak ve Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak katıldı.

Ayrıca AK Parti MKYK üyeleri Erkan Kandemir ve Mehmet Ali Kurt ile birlikte çok sayıda vatandaş ve yakınları da merhumenin son yolculuğunda hazır bulundu.

İnan ailesinden teşekkür mesajı

İnan ailesi, cenaze törenine katılanlara ve taziye dileklerini ileten herkese teşekkür ederek acılarını paylaşanlara minnettarlık duyduklarını ifade etti.