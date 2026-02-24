Son Mühür- İzmir’in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde maaş ödemelerindeki aksamalar ve belirsiz devir süreci nedeniyle başlatılan "paşa vardiyası" üretimi durdurma eylemi, bugün itibarıyla tam kapasiteli bir iş bırakma ve kitlesel bir yürüyüş kararına dönüştü. Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde birleşen işçiler, haklarını alana kadar geri adım atmayacaklarını ilan ederek "Yeraltı sakinleri geliyor" sloganıyla yollara düşüyor.

Yürüyüş yapılacak

İşletmenin Çinli bir firmaya devredilmesinin ardından derinleşen krizde, bin 243 maden işçisinin sabrı taşmış durumda. Yaklaşık 55 gündür maaş alamayan ve kıdem tazminatı güvencesi bulunmayan işçiler, seslerini duyurmak için geniş kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Sendikadan yapılan son açıklamaya göre, Çarşamba sabahı saat 08.00’de maden önünde (Elmadere) toplanacak olan işçiler, saat 13.00’te Kınık Kaymakamlık Meydanı’nda halkla buluşarak büyük bir yürüyüş gerçekleştirecek. Sendika, "Alın terimizin karşılığı ve tazminat güvencemiz için yollara düşüyoruz" diyerek tüm bölge halkını dayanışmaya çağırdı.

Uluslararası diplomasi hattı: ACFTU’ya ingilizce çağrı

Krizin yerel sınırları aşması üzerine Bağımsız Maden İş Sendikası, meselenin muhatabı olan Çin devletine ve sendikal yapılarına yönelik diplomatik bir hamle başlattı. Tüm Çin Sendikalar Federasyonu’na (ACFTU) hitaben yayımlanan İngilizce metinde, işletmenin sahibi olan Çinli kamu iştiraki Heilongjiang Longmay Mining Holding Group’un uluslararası çalışma standartlarını ihlal ettiği vurgulandı.

Çağrıda, Çin Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılı denizaşırı sosyal sorumluluk rehberine atıfta bulunularak; ödenmeyen ücretlerin, uygulanmayan zamların ve iş güvenliği risklerinin Çin’in küresel yatırım ilkeleriyle çeliştiği ifade edildi. Sendika, bu durumun sadece yerel bir uyuşmazlık değil, Çinli işletmelerin küresel sorumluluk sınavı olduğunu belirtti.

Çince bildiri: "İşçilerin sesi duyulmalı"

Sendika, sesini doğrudan Çin kamuoyuna ve karar vericilerine duyurmak amacıyla hazırladığı Çince metinde ise daha sert ve net ifadelere yer verdi. Bin 243 maden işçisinin üretimden gelen gücünü kullanarak tam duruş sergilediği hatırlatılan metinde, işçilerin talepleri şu beş ana maddede toplandı:

Tüm birikmiş ücretlerin eksiksiz ödenmesi

Geriye dönük hakların ve sözleşme farklarının verilmesi

Kıdem ve ihbar tazminatları için yasal garanti sağlanması

İş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum

İşçi temsilcileriyle şeffaf ve yapıcı bir diyalog mekanizmasının kurulması

Açıklamada, Çinli şirketin yatırımının sadece ekonomik güçle değil, insan onuruna ve emeğe saygıyla ölçüleceği hatırlatıldı.

Süreçte son durum ve beklentiler

Polyak maden sahasında üretim tamamen durmuş vaziyetteyken, gözler işletme yönetiminden ve ilgili bakanlıklardan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Jeolojik zorlukları ve derinliğiyle bilinen bu stratejik madende iş barışının nasıl tesis edileceği merak konusu. Bağımsız Maden İş Sendikası, talepler karşılanana ve somut adımlar atılana kadar Kınık sokaklarında ve maden sahasında eylemlerine kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor.



