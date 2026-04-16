Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in turizm rotasını belirlemek için düzenlenen o kalabalık Turizm Konseyi toplantısından akıllarda tek bir cümle kaldı "Herkes elini taşın altına koysun." İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Turizm Haftası’nı sadece kutlamakla geçmemiş; masaya hem dertleri hem de çözüm yollarını tek tek koymuş.

Maliyetler bel büküyordu, suya indirim geldi

Turizmci dostların en çok dert yandığı konulardan biri de fahiş su faturalarıydı. Tugay, bu konuda somut bir adım atarak indirim müjdesini verdi. "Tabii ki suyu boşa harcamayalım ama otellerimizin yükünü de biraz olsun hafifletelim" diyerek niyetini belli etti. Esnafın cebini rahatlatacak asıl sürpriz ise Fuar İzmir’de kurulacak olan İZMAR Depo. Düşünsenize; Mayıs ortasından itibaren restoran ve oteller, etten süte en taze gıdayı aracısız, uygun fiyatla buradan alabilecek. Bu, İzmir'de turizm mutfağının maliyetini düşürmek için harika bir hamle.

İzmir'de oteller yetmiyor

İzmir denince aklımıza hemen kum-güneş geliyor ama Başkan çok haklı: Elimizde 200’e yakın kazı alanı var. Efes zaten lokomotif, Urla ise gastronomiyle aldı başını gidiyor. Ancak Tugay’ın bir uyarısı var ki çok kıymetli: "Otellerimiz yetmiyor." İzmir’e turist yağsa yatıracak yer bulmakta zorlanacağız. Nitelikli tesis sayısının artması şart.

BİSİCAB’lar geliyor

Toplantıdan çıkan bir sonuç ise şehir merkezinde o gürültülü araçlar yerine, pırıl pırıl üniversiteli gençlerin kullandığı yolcu bisikletlerinin gelmesi oldu. Adı BİSİCAB. İlk etapta 20 tane olacak, sonra sayı 100’ü bulacak. Özellikle kruvaziyerle gelen misafirler için hem çevreci hem de çok şık bir ulaşım alternatifi.

Belediye tek başına ne yapsın?

Başkan Tugay’ın konuşmasındaki en samimi yer, şehrin dönüşümünü sadece belediyeye veya devlete bırakmamak gerektiğine yaptığı vurguydu. "Şehir güzelleşsin istiyorsak, hepimiz bir ucundan tutacağız" diyor.

