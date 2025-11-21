Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ’ta çalışan işçiler, üç aydır ödenmeyen sosyal hakları nedeniyle geçen hafta düzenledikleri oturma eyleminin ardından bugün İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay ile kritik bir görüşme gerçekleştiriyor.

Saat 09.00’da başlayan toplantıya DİSK/Genel-İş Sendikası 1, 2, 3 ve 9 No’lu şube başkanları ile Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan katıldı.

Görüşmede, işçilerin aylardır beklediği sosyal hak ödemelerinin takviminin netleştirilmesi, geriye dönük alacakların yatırılması ve belediye şirketlerine yapılacak iadeler masaya yatırılacağı öğrenildi.