Son Mühür/Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire ilçe merkezinde yıllardır süregelen taşkın ve kötü koku sorunlarını kökten çözmek amacıyla 180 milyon liralık dev bir yağmur suyu hattı projesini hayata geçirdi. Üst kaplamalarla birlikte toplam maliyetinin 300 milyon TL'ye ulaşması beklenen proje, kentin altyapısını iklim değişikliği koşullarına karşı güçlendirecek.

Tire merkezine nefes aldıracak yağmur suyu altyapısı başladı

İZSU Genel Müdürlüğü, Tire ilçe merkezinde özellikle yoğun yağışlarda yaşanan sel baskınlarına ve kanalizasyon hatlarındaki taşmalardan kaynaklanan çevresel sorunlara karşı kalıcı bir çözüm oluşturmak üzere kritik bir yatırım sürecini başlattı. İlk etap çalışmaları Fatih, Hürriyet ve Atatürk mahallelerini kapsayacak şekilde yoğunlaştırıldı. Proje dahilinde Selimiye, Mehmet Güvenay, Sadık Giz, Millet, İstasyon, Piri Reis ve Vatan caddeleri gibi merkezi arterler başta olmak üzere birçok noktada modern ızgara, boru ve menfez sistemlerinin inşasına başlandı. Bu birinci faz kapsamında, söz konusu üç bölgede toplam 5 kilometre uzunluğunda müstakil yağmur suyu hattı döşenecek. Bu sayede, yağmur suları kanalizasyon sisteminden ayrılarak doğrudan ve kontrollü bir şekilde derelere iletilecek, böylece hem taşkınlar önlenecek hem de kanalizasyon hatlarının yükü hafifletilerek kötü koku probleminin önüne geçilecek.

Projenin tamamlanma hedefi 2026 sonu ve çevresel faydalar

“Tire İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu ve Başköy Mahallesi Atıksu Terfi Hattı İnşaatı” adı altında yürütülen geniş kapsamlı altyapı yatırımı, 2026 yılının sonunda tamamlanmayı hedefliyor. Projenin ilk aşamadaki ihale bedeli 180 milyon TL olarak belirlenirken, inşaat sonrası yapılacak üst yapı kaplama ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte toplam yatırım tutarının yaklaşık 300 milyon TL seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu yatırımın temel amacı, Tire halkının yaşam kalitesini yükseltmek ve kentsel konforu artırmakla birlikte, bölgenin önemli su kaynağı olan Küçük Menderes Havzası'na ulaşan çevresel yükü minimize etmek.

İZSU yetkilisinden önemli açıklama: “Tire’nin geleceği İçin büyük bir adım”

İZSU İşletmeler 2. Daire Başkanlığı Tire Teknik Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Yüksek Mühendisi Gülçin Eskicioğlu, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eskicioğlu, bu çalışmanın yalnızca ilçe merkezi için değil, tüm Küçük Menderes Havzası için çevresel açıdan hayati bir adım olduğunu vurguladı. Uzun yıllardır kronikleşen taşkın ve koku şikayetlerine modern bir altyapı ile çözüm getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Yağmur suyu ve atık su hatlarını tamamen ayrıştırmak suretiyle hem mahallelerimizin yaşam standardını yükseltecek hem de havzamızın çevresel baskısını ciddi ölçüde azaltacağız. Hedefimiz 2026 yılı sonuna kadar bu sistemi tamamen faaliyete geçirerek Tire’nin altyapı direncini iklimsel koşullara karşı artırmaktır. Kısa sürecek inşaat ve tadilat döneminin ardından, Tire çok daha güvenli, temiz ve konforlu bir çehreye kavuşacaktır. Bu süreçte gösterilen anlayış ve sabır için vatandaşlarımıza minnettarız.”

Başköy Mahallesi’nin atık su iletim hattı yenilendi

Geniş kapsamlı bu proje çatısı altında, ilçe merkezindeki yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarına ek olarak, Başköy Mahallesi’ndeki atık su altyapısı da güçlendirildi. Ekonomik ömrünü doldurmuş olan eski atık su iletim hattı komple yenilenerek modern standartlara uygun hale getirildi. Yenilenen bu kritik hat, kısa bir süre içerisinde testleri tamamlanıp hizmete alınarak mahalledeki atık su sorununa kalıcı çözüm sunacak.