Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, iş arayan yurttaşlara yönelik yürüttüğü çalışmalarla istihdama katkı sağladı. Meslek Fabrikası’nda düzenlenen kurslarla mesleki yeterliliklerini geliştiren yurttaşların yanı sıra herhangi bir eğitime katılmadan da İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla farklı sektörlerde iş imkânı sunuldu.

Birime doğrudan başvurarak ya da Mobil İstihdam Aracı üzerinden özgeçmiş bırakan yurttaşlar, işverenlerle eşleştirildi. Yalnızca ekim ayında bu yöntemlerle 35 kişi iş sahibi oldu.

Mobil istihdam aracıyla işe yerleşti

Bu kapsamda, kızının üniversite eğitimi nedeniyle Adana’dan İzmir’e göç eden 51 yaşındaki Aynur Dağaşan da Mobil İstihdam Aracı’nın yönlendirmesiyle bir firmada ikram personeli olarak çalışmaya başladı. Hasanağa Bahçesi’nde kurulan Mobil İstihdam Aracı’nı ziyaret eden Dağaşan, özgeçmişini paylaşmasının ardından kısa sürede işbaşı yaptı.

“Böyle bir sonuç beklemiyordum”

İzmir’e iki yıl önce taşındığını belirten Aynur Dağaşan, iş bulma sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mobil İstihdam Aracı’ndaki görevlilerin kendisine yol gösterdiğini, kısa sürede iş sahibi olmasının kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. Dağaşan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasının hem kendisine hem de ailesine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

İşsizliğe karşı yerel çözüm

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ise İzmir’de işsizlik oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetimlerin yetkileri doğrultusunda işsizliğe karşı çalışmalar yürüttüklerini belirten Kapı, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde Meslek Fabrikası İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla iş arayanlarla işverenleri buluşturduklarını kaydetti.

Kapı, Mobil İstihdam Aracı’nın İzmir’in 30 ilçesinde hizmet verdiğini, ekim ayında 35 kişinin bu çalışmalar sayesinde istihdam edildiğini ve bu kişilerin arasında Aynur Dağaşan’ın da bulunduğunu belirterek destekleyici faaliyetlerin süreceğini vurguladı.