Son Mühür / Yağmur Daştan - Çiğli Belediyesi’nde uzun süredir ödenmeyen Sosyal Denge Tazminatı (SDT) krizi devam ederken, Tüm Yerel Sen üyelerine yönelik sürgün uygulamaları başladığı iddia edilmişti. Sendika, geçtiğimiz gün bazı üyelerin süreç içinde görev yerlerinin değiştirildiğini açıklamıştı. Yaşanan krizin ardından bir açıklama da Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube Başkanı Murat Bekar’dan geldi. Bekar, Çiğli’de memur emekçilerinin SDT ücretlerinin ay içinde yatırılacağını öğrendiklerini dile getirdi, “Ancak sürgün edilen arkadaşlarımız göreve iade edilmedikçe eylemlerimize devam edeceğiz” mesajı verdi.

“Asla kabul etmiyoruz”

Çiğli’de memur emekçilerinin haklarını alamadıklarından dolayı yaklaşık 20 gündür eylemliliklerini sürdürdükleri hatırlatan Başkan Bekar, “Arkadaşlarımıza hukuka aykırı yüz tanıma sistemleri ve bir dakikalık gecikmeler nedeniyle tutanaklar tutuluyor. SDT ücretlerinin bu ay içinde ödeneceği bilgisini aldık. Ancak bu süreçte başka görevlere sürgün edilen arkadaşlarımız görevlerine iade edilmediği sürece eylemlerimizden vazgeçmeyeceğiz. En kısa sürede talebimiz yerine getirilmez ise eylemlerimizi sokağa taşıyacağız ve vatandaşımızı da bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hiçbir arkadaşımızın emeği için mücadele ederken mobbinglere maruz kalarak yer değişikliği ile karşı karşıya kalmasına kabul etmiyoruz. Bunu hem hukuki boyuta hem siyasi boyuta hem de sokağa taşıyacağımızı bildirmek istiyoruz” dedi.

“Bu iş artık onur meselesine döndü”

“Bizler bağcı dövme değil, hizmet etme derdindeyiz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Bekar, “Her zaman hizmet anlayışı ile beraber yürüme derdindeyiz. Ancak emekçi arkadaşlarımızın maruz kaldığı bu tutumu asla kabul edemeyiz. İdare, hakkını arayan emekçileri mobbinglerle, tutanaklarla, yer değişiklikleriyle sindireceklerini, bizleri bezdireceklerini düşünüyorsa bu zihniyetten vazgeçsinler. Kesinlikle geri adım atmayacağız. Sosyal belediyecilik anlayışı sözde değil özde olmalıdır. Daha düne kadar kimleri eleştiriyorduk ve şimdi belediye başkanlarımız ne yapmaya çalışıyor, onu da anlamış değiliz. Tüm Yerel Sen 2 No’lu Şube olarak gerekli adımları atacağız. Artık para meselesi ikinci planda, bu iş emekçilerin onur meselesine döndü. Kimsenin emekçinin onuru ile oynamasına izin vermeyiz” diye konuştu.