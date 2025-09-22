Son Mühür- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayın programında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin ‘belediye borçları abartılıyor’ yönündeki eleştirilerine yanıt veren Bakan Işıkhan, belediyelerin toplam SGK borcunun 167 milyar lira olduğunu, bunun yaklaşık 55 ton altına karşılık geldiğini söyledi. Işıkhan, “Belediyelerin büyük kısmı prim borçlarını düzenli ödüyor. Ancak konu CHP’li belediyelere gelince ciddi bir dirençle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“En borçlu belediye İzmir”

Türkiye’de SGK’ya en borçlu belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıklayan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borcu: 12 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu: 8,7 milyar lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borcu: 7,3 milyar lira

İzmir’deki tabloya dikkat çeken Bakan Işıkhan, “İzmir yıllardır CHP yönetiminde olan bir belediye. 5 yılda borcunu iki bin kat artırmış durumda. Borçları ödemedikçe faiz işliyor ve rakam giderek büyüyor. İzmir için gerçekten üzülüyorum” dedi.

“Borçlar CHP döneminde katlandı”

İşçi ve memur sigortaları üzerinden SGK’nın en büyük alacaklısının belediyeler olduğuna değinen Bakan Işıkhan, borcun özellikle CHP’li belediyelerde yoğunlaştığını vurguladı. En borçlu 30 belediyeden 23’ünün CHP yönetiminde olduğunu belirten Işıkhan, “81 il ve büyükşehir belediyesinin yalnızca 35’i CHP’de ama toplam borcun yüzde 70’i bu belediyelere ait” diye konuştu.

İzmir’de işçilerin süren eylemlerine de değinen Bakan Işıkhan, “Ücret artışı konusunda en çok vaatte bulunan belediyeler, iş kendi çalışanlarına gelince bu sözü yerine getirmiyor. Bu da ciddi bir çelişki” değerlendirmesinde bulundu.