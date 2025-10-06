Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir, 2025 yılının son çeyreğine girerken kamu yönetiminde yeni bir atama dalgasının eşiğinde. Haziran ve eylül aylarında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan ana ve ek kararnamelerle yargı teşkilatında önemli değişiklikler yaşanmıştı. Ancak kulislerde, yıl sonuna doğru “kış kararnamesi” beklentisi yeniden gündemde. Yalnızca yargı değil; emniyet, sağlık, üniversite ve eğitim yönetimlerinde de yeni rotasyonların olabileceği konuşuluyor.

Yargı teşkilatında ek kararname beklentisi

HSK’nın 2025 ana kararnamesiyle 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişmiş, eylül ayındaki ek kararnamede ise 1084 isim daha etkilenmişti. İzmir’de bu süreçte bazı başsavcı vekillikleri ve ilçe bazında değişiklikler yaşanmıştı.

Kulislerde, yıl sonuna doğru sınırlı bir “kış kararnamesi” ihtimali sıkça dillendiriliyor. Ancak bu kararnameyle yalnızca verimlilik ve görev süresi kriterleri gözetilerek kısmi değişikliklerin yapılabileceği, geniş çaplı bir atama beklenmediği belirtiliyor.

Bakanlık kaynaklarına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın başarılı karnesi sebebiyle Ankara’da bir göreve atanabileceği konuşulanlar arasında gündemde. Bu durumda mevcut yapıda bazı başsavcıvekillerinin performans ve görev süresi gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) kaydırılabileceği özellikle değerlendiriliyor. Terör ve örgütlü suçlardan sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü'nün farklı bir üst göreve atanması konuşulanlar arasında, zira usule göre pozisyonu buna hazırlık niteliğinde olduğu için; mevcut Başsavcı'nın Ankara'ya transfer olduğu senaryoda, terör ve örgütlü suçlardaki görevi süresince FETÖ, PKK ve DHKP/C gibi örgütlere yönelik operasyonlarda %150'lik bir artış sağladığı ve Büyükşehir yolsuzluk soruşturmasında koordinasyonuyla Ankara'nın gözünde başarılı karnesi sebebiyle Kayaközü'nün en şanslı görülen aday olduğu Ankara'da çok ciddi konuşuluyor.

Kulislerde öne çıkan iddialardan biri ise, önceki İzmir Başsavcısı olan İzmir BAM Başsavcıvekili Fahri Mutlu Tosun’un Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı görevine getirileceği yönünde. Tosun’un Ankara ile yakın bağları ve özellikle BAM’da son dönem yapılan iç düzenlemelerin bu olası değişime hazırlık niteliğinde olduğu görüşü de bu iddiayı güçlendiriyor.

Emniyet teşkilatında revizyon sinyali

Eylül ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürü değişmiş, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel görevine devam etmişti. Ancak kulislerde yıl sonuna doğru yeni bir tablo konuşuluyor:

Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ya da Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın İzmir’e atanabileceği; mevcut İl Müdürü Celal Sel’in ise Ankara’da Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı gibi bir göreve geçebileceği iddia ediliyor.

Emniyet kaynaklarına göre geniş çaplı bir rotasyon beklenmiyor, ancak alt kademelerde görev değişiklikleri değerlendirilebilir. Organize suç, asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinde tayin talepleri veya ailevi gerekçelerle sınırlı bir hareketlilik yaşanabileceği ifade ediliyor. Ankara kulislerinde İzmir Emniyeti’nin “istikrarlı bir yapı” olarak görüldüğü, bu nedenle ani bir değişim planlanmadığı vurgulanıyor.

Sağlık müdürlüklerinde il içi değişiklik

Eylül 2025’te İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop’un özel sektöre geçmesinin ardından göreve getirilen Doç. Dr. Ayhan Kul, teşkilatta yeniden yapılanmaya gidecek. Ayhan Kul'un göreve yeni gelmesi sebebiyle il müdürlüğü düzeyinde yeni bir değişiklik beklenmiyor. Ancak ilçelerde durum farklı. Özellikle Konak, Buca ve Karşıyaka gibi büyük ilçelerde rotasyon yapılabileceği; Ocak 2026 kura dönemi öncesi bu değişikliklerin tamamlanabileceği konuşuluyor.

Üniversite ve Eğitim kulisleri

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 yılı içinde İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu’nu atamıştı. Şimdi gözler Ege Üniversitesi ve Bakırçay Üniversitesi’ne çevrildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın iki dönemlik görev süresi bu yıl sonunda doluyor. Kulislerde, Budak’ın Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Özbekistan’ın Taşkent kentinde kurulacak Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi’ne kurucu rektör olarak atanabileceği konuşuluyor.

Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın da ekim sonunda görevini devretmesi bekleniyor. YÖK kaynakları, yeni atamanın tamamlanmak üzere olduğunu ve yakın zamanda açıklanacağını bildiriyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü cephesinde geniş çaplı bir değişiklik beklenmiyor; ancak yıl sonu yönetici görevlendirmeleri öncesinde bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinde performans odaklı sınırlı revizyonların yapılabileceği ifade ediliyor.

Diğer kurumlarda durağan dönem

Tarım, çevre ve gençlik–spor il müdürlüklerinde büyük çaplı bir değişiklik beklenmiyor. Devam eden yatırım / proje takvimleri nedeniyle mevcut yöneticilerin görevlerine devam edeceği öğrenildi.

İzmir’den kabineye transfer

AK Parti kulislerinde yılın son çeyreğine girilirken olası kabine revizyonu senaryoları yeniden konuşulmaya başlandı. Ankara koridorlarında, özellikle son yerel seçim sürecinde sergiledikleri performansla dikkat çeken İzmirli isimler öne çıkıyor. Genel Merkez yönetiminde görev alan Hamza Dağ'ın, hukukçu kimliği ve parti içindeki konumuyla bir süredir “kabineye yakın isimlerden biri” olarak konuşulduğu gündemde. İzmir teşkilatının başındaki Bilal Saygılı ise, hem teşkilat disiplini hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlılığıyla parti içinde örnek gösteriliyor. İl kongrelerinden seçim kampanyalarına kadar yürüttüğü süreçlerde elde ettiği sonuçlar, genel merkez tarafından “başarılı teşkilat yönetimi” olarak tanımlanıyor. Parti kaynakları, Saygılı’nın da olası kabine revizyonunda “bakanlık için adı geçen güçlü profillerden biri” olduğunu dile getiriyor. Kulislerde ayrıca, İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın yeni kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görevlendirileceği yönündeki bilgiler giderek netleşiyor. Parti çevrelerinde, bu atamanın kadın temsiliyeti ve saha çalışmaları açısından önemli bir adım olacağı yorumları yapılıyor.

İzmir’de sessiz ama gergin bekleyiş

Yıl sonu yaklaştıkça kulislerdeki hareketlilik artıyor. Yargıdan emniyete, üniversitelerden bakanlık koridorlarına kadar uzanan bu süreçte İzmir, 2026’ya idari anlamda yeni bir dengeyle girebilir.