Son Mühür - Lezita, spora ve sporculara desteğini bu yıl da sürdürdü. Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Göztepe Erkek Basketbol A Takımı’nın 2025–2026 sezonu ana sponsorluğu, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda imzalanan anlaşmayla yenilendi.

Sporun gücüne destek

Türkiye’nin önde gelen piliç eti markalarından Lezita, spora ve gençlere desteğini bu yıl da devam ettirdi. Marka, geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselen Göztepe Erkek Basketbol A Takımı’nın 2025–2026 sezonu ana sponsorluğunu üstlendi.

Sponsorluk anlaşması, 2 Ekim 2025 tarihinde Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda düzenlenen imza töreniyle resmileşti. Törene Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ve Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy katıldı.

“Göztepe’nin azmi markamızın değerleriyle örtüşür”

Törende açıklamalarda bulunan Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, spora katkı sağlamanın şirketin kurumsal değerleri arasında yer aldığını belirtti: “Lezita olarak spora destek vermeyi önemsiyoruz. Göztepe Basketbol ile başlattığımız güçlü iş birliğini yeni sezonda da sürdürüyoruz. Takımın mücadele ruhu ve azmi markamızın değerleriyle örtüşür. 2025–2026 sezonunda Göztepe’nin başarılarına ortak olmaktan mutluluk ve gurur duyarız.”

“Birlikte büyüyen güçlü bir yol arkadaşlığı”

Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy, Lezita ile süregelen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi “Lezita ile yol arkadaşlığımız her geçen gün büyüyerek devam etti. Basketboldaki hikâyemizin en başından beri bizimle birlikteler. A takımımızdan altyapımıza kadar sundukları destek bizim için çok kıymetli. Lezita’nın spora ve çocuklarımızın gelişimine olan inancı, hedeflerimizle birebir örtüşür. Bu iş birliğinin yalnızca parkede değil, hayatın her alanında büyük katkı sağlayacağına inanırım.”

Yeni sezonda güçlü başlangıç

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi’ne yükselerek önemli bir başarıya imza atan Göztepe Basketbol Takımı, yeni sezona güçlü bir şekilde girdi. Lezita’nın desteğiyle takımın sportif başarılarının ve altyapı çalışmalarının daha da güçlenmesi hedeflendi.