Son Mühür- İzmir’in Buca ilçesindeki Sultan Alparslan Anadolu Lisesi’nde okuyan bir erkek öğrencinin, okul arkadaşlarının ve öğretmenlerinin fotoğraflarını uygunsuz şekilde düzenleyip telefonunda sakladığı iddiaları okulda büyük yankı uyandırdı.

Öğrenciler ve veliler, olayın örtbas edildiğini öne sürerek okul önünde protesto düzenledi.

Gizli galeri sevgilisi tarafından ortaya çıkarıldı

İddiaya göre, H.B.D. isimli erkek öğrenci, sınıfındaki kız arkadaşlarının, öğretmenlerinin ve sosyal medyada tanımadığı bazı kadınların dekolteli fotoğraflarını kayıt ederek telefonunun galerisinde sakladı.

H.B.D’nin ayrıca sınıfta uyuyan arkadaşlarının gizlice fotoğraflarını çektiği, bu fotoğraflarda öğrencilerin bacak ve ayak bölümlerine odaklandığı ileri sürüldü.

Olay, H.B.D’nin kız arkadaşı tarafından fark edildi. Gizli galeriyi ortaya çıkaran genç kızın, durumu okul idaresine bildirdiği öğrenildi.

Ancak iddiaya göre okul müdürü, H.B.D’nin ailesiyle yakın ilişkisi nedeniyle herhangi bir disiplin cezası uygulamadı.

İfşa eden öğrenci cezalandırıldı

Olayın okul yönetimine bildirilmesinin ardından, H.B.D’nin telefonundaki fotoğrafların müdür tarafından silindiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, olayı ortaya çıkaran kız öğrenci ise uzaklaştırma cezası aldı.

H.B.D’nin ailesinin, olayın duyulmasının ardından çocuklarını okula göndermediği ve telefonlarını kapatarak ulaşımı kestiği belirtildi.

Okul önünde protesto: ‘Kendimizi güvende hissetmiyoruz’

Olayın duyulmasının ardından Sultan Alparslan Anadolu Lisesi öğrencileri okul önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Öğrenciler, okul yönetiminin sessizliğine tepki göstererek, “Kendimizi güvende hissetmiyoruz” diyerek sloganlar attı.

Arbede çıktı, polis müdahale etti

Taciz iddialarını protesto eden öğrenciler ile bir veli arasında gerginlik yaşandı. Taraflar arasında kısa süreli arbede çıktığı, olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.