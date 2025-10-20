Bu sezon Altınordu’nun kalesini devralan 20 yaşındaki Arif, Batman deplasmanında adeta kale duvarına dönüştü. Karşılaşmanın 67’nci dakikasında İlyas Kubilay’ın penaltısını kurtaran genç kaleci, 90’ıncı dakikada Okan’ın vuruşunda da gole izin vermedi. Böylece maçın kaderini belirleyen isim oldu.

Sezonun en dikkat çeken performansı

Arif Şimşir, bu sezon çıktığı 8 maçta 4’üncü penaltı kurtarışına imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç kalecinin istikrarlı performansı, takımın ligde tutunma mücadelesinde moral kaynağı oldu.

Takım arkadaşlarından büyük alkış

Batman deplasmanında sergilediği üstün performansın ardından Arif, maç bitiminde takım arkadaşları tarafından alkışlarla tebrik edildi. Teknik ekip de genç kalecinin özgüvenli duruşunu övgüyle karşıladı.

Altınordu’da umutlar yeniden yeşerdi

Lider karşısında alınan beraberlik, kırmızı-lacivertli camiada büyük bir moral yarattı. Altınordu, genç oyuncularıyla mücadele ettiği ligde düşme hattından kurtulma hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.