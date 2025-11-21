Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS öğrencilerine Efes Antik Kenti gezisi düzenledi; Çiğli Dil Destek Merkezi’nde eğitim alan üniversitelilere ise “Blues on Blues Vol. 2” etkinliği için bilet desteği sağladı.

Öğrenciler Efes’te tarihi yerinde öğrendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, eğitim alanındaki desteklerini kültürel etkinliklerle pekiştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Konak Sınav Destek Merkezi, LGS ve YKS sürecindeki öğrenciler için Efes Antik Kenti’ne eğitsel ve kültürel bir gezi düzenledi.

Öğrencilerin sınav stresi içinde yaşadığı kaygıyı azaltmak, sosyal etkileşimlerini güçlendirmek ve zihinsel olarak yenilenmelerine katkı sunmak amacıyla yapılan gezi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Efes’in tarihi dokusunu yerinde tanıma fırsatı sundu.

Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro, Artemis Tapınağı kalıntıları ve Yamaç Evler gibi yapılar, öğrenciler tarafından yerinde incelendi.

Bergama Vapuru’nda Blues deneyimi

Çiğli Dil Destek Merkezi’nde İngilizce eğitiminden yararlanan 10 üniversite öğrencisine, Konak kalkışlı Bergama Vapuru’nda gerçekleşen “Blues on Blues Vol. 2” etkinliği için bilet desteği verildi. Etkinlik, öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak, yabancı dil öğrenim süreçlerini sınıf dışı deneyimlerle desteklemek ve sosyal gelişimlerini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

The Old Ramblers grubunun canlı performansını Bergama Vapuru’nun tarihi atmosferinde izleyen öğrenciler, hem müzikle hem de sosyal paylaşımlarla keyifli bir akşam geçirdi.