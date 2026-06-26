İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde önemli bir başarıya imza attı. "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yüklü miktarda uyuşturucu hap dağıtılacağı istihbaratını alan ekipler, söz konusu adresi fiziki ve teknik takibe aldı. Yapılan hazırlıkların ardından belirlenen adrese şafak operasyonu düzenlendi.

2 şüpheli tutuklandı

Operasyon düzenlenen adreste narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde tam 300 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere emniyet güçleri tarafından el konulurken, olayla bağlantılı oldukları belirlenen A.K. ve E.T. isimli iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.