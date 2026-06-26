Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Geçtiğimiz hafta Kiraz’a gerçekleştirdiği ziyarette çocuklara söz veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, karne heyecanı öncesinde sözünü gerçekleştirdi.

Örencik Zeybekler İlkokulu ve Ortaokulu’nda okuyan öğrenciler, belediyenin koordinasyonunda İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdi.

Çocukların neşesine Tugay’ın dışında belediyenin ilgili daire başkanları da dahil oldu. Toplamda 207 öğrencinin ve öğretmenlerinin katıldığı bu gezide, birçok çocuk daha önce görmediği hayvan türlerini yakından tanımanın heyecanını yaşadı.

"Dünyada insanlar yalnız yaşamıyor"

Doğal Yaşam Parkı’nda öğrencilerle bir araya gelen Tugay, Türkiye’nin en büyük yaşam alanlarından biri olduğunu hatırlatarak fil ailesinin hikayesini çocuklara anlattı.

Tugay, dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığının altını çizerek, "Sizler doğayla iç içe bir bölgede yaşıyorsunuz ancak burada çok sayıda canlı türünü bir arada görebiliyoruz.

Aslında vermek istediğimiz mesaj şu; dünyada insanlar yalnız yaşamıyor. Pek çok canlı türüyle birlikte yaşıyoruz. Hepsinin bu dünyada yaşam hakkı var ve hepsine saygı duymamız gerekiyor.

Sizleri çok seviyorum. Okulunuzun daha da güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyeceksiniz.

Belediye başkanınız, amcanız, büyüğünüz olarak sizlerin daha güzel ortamlarda eğitim alması, keyifli etkinliklere katılması ve İzmir’i daha yakından tanıması için çalışacağız" dedi.

"Türkiye ve dünya çok daha güzel bir yer olacak"

Çocukların sorularını cevaplayan ve onlarla tek tek ilgilenen Tugay, geleceğe yönelik beklentilerini de paylaştı.

Tugay, "Hep birlikte daha iyi olacağız. Sizler büyüdüğünüzde umarım Türkiye ve dünya çok daha güzel bir yer olacak.

Öğretmenlerinizle, belediyede çalışan arkadaşlarımızla ve sizlerle birlikte bu dünyayı daha güzel bir yer haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sohbetin sonrasında fil ailesini ziyarete giden Tugay, çocuklarla beraber hayvanları besleyerek günün en renkli anlarını paylaştı.

Öğrencilerin gözünden doğal yaşam

Heyecanlarını gizleyemeyen öğrenciler ise günün sonunda yaşadıkları deneyimden bahsetti. 8’inci sınıf öğrencisi Eda Geleş, "Hayatımda buraya geleceğimi hiç düşünmezdim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiği için çok mutlu olduk" derken,

Ayşegül Baysal ziyaret hakkında, "Burada çok güzel filler ve yılanlar gördüm. En çok yılanları sevdim. Başkanım, bizi buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

6’ncı sınıf öğrencisi Rabia Koç ise gözlemlerini, "En çok bukalemunları beğendim. Renk değiştirmeleri ilginçti. Yılanların bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum, görünce şaşırdım" sözleriyle anlattı.

Karne öncesi doğanın içinde zaman geçiren çocuklar, kendileri için hazırlanan hediyeleri alarak evlerine döndü. Ayrıca Tugay’ın ziyareti sırasında, okulda öğrenciler için bir karne şenliği düzenlenmeyi sürdürüyor.