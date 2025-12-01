İzmir’in Buca ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, bir adreste yapılan aramada 11 bin 296 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyon, Yıldız Mahallesi’nde iki farklı şüpheli hakkında gelen istihbarat üzerine başlatıldı.

Ekipler şüphelilerin adreslerini tek tek kontrol etti

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini değerlendirdi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda koliler halinde saklanmış uyuşturucu ele geçirdi.

Toplam 11 bin 296 uyuşturucu ele geçirildi

Aramalarda suç unsuru olarak değerlendirilen toplam 11 bin 296 adet uyuşturucu bulunarak el konuldu. Maddelerin sokak satıcılarına dağıtılmak üzere hazırlandığı değerlendiriliyor.

İki şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında B.G. ve T.G. adlı iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma genişletiliyor

Ele geçirilen maddelerin kaynağına ve dağıtım ağına ilişkin soruşturmanın devam ettiği, polis ekiplerinin yeni bağlantıları ortaya çıkarmak için çalıştığı ifade edildi.