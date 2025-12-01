İzmir’de dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, Karabağlar’da bir ağacın devrilmesine yol açtı. Günaltay Mahallesi’nde yol kenarında bulunan ağaç, kökünden sökülerek park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle aracın tavanında ciddi hasar oluştu.

Sürücü ve yakınları ağacı kaldırmaya çalıştı

Olayı öğrenen araç sahibi kısa sürede bölgeye geldi. Hasarın boyutunu tespit eden sürücü, durumu belediye ve ilgili kurumlara bildirirken, yanında bulunan kişilerle birlikte devrilen ağacı aracın üzerinden kaldırmak için çaba gösterdi. Vatandaşların el yordamıyla yaptığı bu müdahale, çevrede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla takip edildi.

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı

Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtildi. Devrilen ağacın kaldırılması ve yol güvenliğinin yeniden sağlanması için ekiplerin çalışma başlattığı ifade edildi.