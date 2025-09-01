Son Mühür/ Beste Temel- Balçova Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısını Belediye Başkanı Onur Yiğit başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçenin imar planlarından, kamulaştırma kararlarına ve dikkat çeken bağışlara kadar birçok önemli gündem maddesi ele alındı.

AK Partili şirketten CHP'li belediyeye jest

Meclis toplantısı, gündem dışı maddelerin görüşülmesiyle başladı. Bu bölümde, Başkan Onur Yiğit'e yetki verilmesi önergesi oybirliğiyle kabul edildi. Toplantının en dikkat çekici maddelerinden biri ise, Özmüş Yapı Limited Şirketi tarafından Balçova Belediyesi'ne yol süpürme aracı ve makinesi bağışlama talebi oldu.

Başkan Yiğit, bağışçının AK Partili olduğunu belirtirken, bu bağışın kabul edilmesi ve noterden araç tahsis işlemlerinin yapılması için personellerden birine yetki verilmesi oybirliğiyle onaylandı. Daha sonra Özmüş Yapı Demir İnşaat'tan gelen iki adet yol süpürme aracı ve bir adet yol süpürme makinesi bağışı da kabul edilerek, ilgili önergenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na sevkine oybirliğiyle karar verildi.

İmar planı revizyonu gündeme eklendi

Toplantıda, Balçova arsaları için imar planı revizyonu önerisi de gündeme ilave edildi. Bu önemli önergenin gündeme eklenmesi oybirliğiyle kabul edildi. Ardından, Nazım İmar Planı revizyonu ilavesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulmasıyla ilgili tavsiye planı da oybirliğiyle kabul edildi. Bu kararlar, ilçenin gelecekteki yapılaşma ve gelişim stratejileri açısından büyük önem taşıyor.

Başkanlıktan gelen önergeler ve komisyonlara sevkler

Başkanlıktan gelen önergeler de meclis gündeminde geniş yer buldu. Bir numaralı önerge doğrudan oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Müdürlüklerden gelen iki numaralı yönetmelik önergesi ise hukuk komisyonuna sevk edildi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki yönetmelik değişikliğine yönelik önerge de yine oybirliğiyle hukuk komisyonuna gönderildi. Bir başka önerge de Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na sevk edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

Kamulaştırma ve komisyon kararları

Toplantının en kritik kararlarından biri, Gonca Sokak'ta bulunan ve tapusu Konak Belediyesi'ne ait olan, imar planında yer almayan mülkiyetin pazarlık usulüyle kamulaştırılması önergesiydi. Bu önerge, doğrudan oylanarak oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Çetemenet Mahallesi hakkındaki bir önergenin de İmar Komisyonu'na sevki oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı başkan Yiğit tarafından bir sonraki toplantının tarihi ve saatinin meclis üyelerine ve kamuoyuna bildirilmesiyle sona erdi.