İzmir’in Buca ilçesinde ormanlık alanda bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bölgeden geçen bir vatandaşın “imdat” çığlıklarını duymasıyla ortaya çıktı.

Sesleri takip eden vatandaş, telefon kamerasını yönelttiği bölgede bir kadının şiddete uğradığını fark etti.

Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Görüntülerde, saldırganın kadını darbettiği anlar açıkça görülürken, kadın defalarca “imdat” diye bağırarak yardım istedi. Şiddet anlarının sosyal medyada yayılması üzerine tepki çığ gibi büyüdü.

Polis ekipleri saldırganı arıyor

Görüntülerin kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olmasının ardından İzmir Emniyeti harekete geçti.

Polis ekipleri, kadına saldıran kimliği belirsiz şüpheliyi tespit edip yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Mağdur kadının sağlık durumuna ilişkin araştırma sürüyor

Şiddet gören kadının kimliği ve sağlık durumuna ilişkin detayların netleştirilmesi için de çalışma yürütülüyor. Ekiplerin hem mağdura ulaşmak hem de saldırganı yakalamak için bölgedeki kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarını araştırdığı öğrenildi.