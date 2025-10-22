Beş yıl önce evlenen 43 yaşındaki Serhat Salha ve 41 yaşındaki Fulya Salha çifti, çocuk sahibi olabilmek için iki kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak her iki denemede de embriyonun rahme tutunamaması nedeniyle tedavi başarısız oldu. Yıllardır bebek hasreti çeken çift, son çare olarak Medical Point İzmir Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi’ne başvurdu.

Embriyo yapıştırıcı yöntemiyle başarı sağlandı

Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından çift için “embriyo yapıştırıcı” yöntemi uygulanmasına karar verildi. Bu özel yöntemle embriyonun rahim duvarına tutunma olasılığı artırıldı. Uygulama sonrası Fulya Salha, beş ay önce hamile kaldı ve anne olma hayaline kavuştu.

“Tutunma şansını artıran özel katkı”

Tedaviyi gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ayşin Akdoğan, yöntemin özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında umut olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



“Donmuş embriyo transferi yaparken, embriyo yapıştırıcı adını verdiğimiz özel bir katkı maddesi kullanıyoruz. Bu madde, embriyonun rahme tutunma şansını artırıyor. Özellikle daha önce başarısız tüp bebek denemeleri yaşamış hastalarda yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz.”

“Tarif edilmez bir mutluluk yaşadım”

Hamile kaldığını öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getiren Fulya Salha, “Daha önceki tedavilerin başarısız olması beni çok üzmüştü. Bu defa inanamadım, inanılmaz bir mutluluktu. Tarif edilmez bir duygu yaşadım.” ifadelerini kullandı.

“Umudumuzu kaybettiğimiz anda müjde geldi”

Eşi Serhat Salha ise, uzun süredir çocuk sahibi olma umutlarını yitirdikleri anda gelen bu haberle büyük sevinç yaşadıklarını söyleyerek, “Artık ümidimizi kaybetmek üzereydik. Bu haberle birlikte hayatımıza yeniden umut doğdu.” dedi.